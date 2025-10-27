Art vinculat a la pau acompanya un seminari internacional a Berga
Bodil Valero, presidenta internacional de la xarxa G100, va dirigir el seminari que es va complementar amb una exposició artística relacionada amb la pau
Regió7
Art, Identitat i Pau és el títol de l’exposició de pintura d’una dotzena d’artistes berguedanes i internacionals que va acompanyar el seminari Pau, Poder, Progrés que es va fer divendres de la setmana passada a Berga.
Organitzat pel Casal d’Europa del Berguedà i G100 Xarxa Internacional de Dones, es va poder veure una mostra d’art relacionada amb la pau i es va poder escoltar una conferència que va dirigir Bodil Valero, presidenta internacional de la xarxa G100 i diputada sueca, europea i resident catalana. També cal destacar la participació de la responsable de continguts artístics de l’entitat Beena Unnikrishnan, una famosa pintora de l'Índia.
El G100 és una xarxa mundial de dones, encapçalada per un grup de cent dones amb una posició de lideratge en cent sectors globals, que treballen a favor de la igualtat de gènere a tot el món. Catalunya Internacional ha ajudat a organitzar l’agenda de trobades i de reunions institucionals que una delegació del G100 ha mantingut aquests dies a Catalunya (fent parada a Berga) per explorar interessos comuns i possibles vies de col·laboració en el futur.
