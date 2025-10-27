El Camí dels Bons Homes exporta el seu model d’acollida al Global Ecotourism Forum 2025
L'eina per millorar l'experiència de senderistes i ciclistes ha estat seleccionada entre més de 80 iniciatives d’arreu del món
Regió7
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha presentat al Global Ecotourism Forum 2025 el projecte sobre les bones pràctiques d'acollida del Camí dels Bons Homes, titulat Hospitalitat en Ruta: Creant experiències significatives per senderistes i ciclistes al CBH. Aquest projecte ha estat seleccionat entre més de 80 iniciatives d’arreu del món i es va presentar el dijous 23 d’octubre a Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages), dins de l’espai Call for Projects.
Aquesta trobada internacional organitzada per la Generalitat de Catalunya, és un esdeveniment mundial únic que ha reunit centenars d’experts i professionals del sector de l’ecoturisme per reflexionar i compartir experiències sobre el futur del turisme sostenible i responsable arreu del planeta.
L’Agència ha presentat el manual de bones pràctiques d'acollida als serveis del Camí dels Bones Homes, una eina creada per millorar l’experiència de senderistes i ciclistes que recorren aquest itinerari transpirinenc de llarg recorregut, amb especial atenció a la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat i l’hospitalitat. Durant la seva intervenció, l’equip tècnic de l’Agència va exposar l’impacte del projecte, la implicació dels serveis del territori i els beneficis de crear una xarxa cohesionada d’agents turístics que treballen per una acollida responsable i coherent amb els valors del turisme sostenible.
Una iniciativa que posa el focus en les persones
Segons David Font, conseller de Polítiques Actives, Comerç i Turisme del Consell Comarcal del Berguedà, "aquest projecte demostra que el turisme sostenible no només implica cuidar el paisatge, sinó també cuidar les persones: les que ens visiten i les que hi viuen. Que el Global Ecotourism Forum ens hagi seleccionat entre tantes propostes internacionals és una mostra que estem en el bon camí".
La participació al congrés ha estat una oportunitat per donar visibilitat internacional al territori i establir vincles amb altres iniciatives similars d’arreu del món. Des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà es continuarà treballant per posar en valor el Camí dels Bons Homes com a eix vertebrador d’un model de turisme arrelat, sostenible i de qualitat.
