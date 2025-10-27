Un dels joves que va caure a la llera del riu Llobregat de Cal Rosal: «Vam sortir vius de miracle»
Els dos afectats van relliscar per un terraplè i es van precipitar per un desnivell d'uns deu metres fins que van caure al riu
Un dels joves que la matinada de diumenge va caure al riu Llobregat, en el seu pas per Cal Rosal, al Berguedà, ha explicat l’ensurt que va viure quan va patir la caiguda amb un amic seu. Tots dos es van precipitar per un desnivell d’uns deu metres fins al riu, en un accident que va mobilitzar diversos equips d’emergència i que, segons els mateixos afectats, "hauria pogut acabar molt pitjor".
Tal com explica un dels implicats, l’accident va tenir lloc mentre passejaven a prop de la llera del riu, quan un dels joves va relliscar per un petit terraplè i va caure a l’aigua. "De seguida el vaig intentar ajudar, però també vaig acabar caient", explica. El jove detalla que, en relliscar pel pendent, es va precipitar com el seu company per un desnivell d’uns deu metres fins que va anar a parar al riu. "Els Mossos ens van dir que havíem sortit vius de miracle després de la caiguda".
Els amics que els acompanyaven van alertar al 112 per informar que dos dels seus companys havien caigut al riu. Mentre esperaven l’arribada dels equips de rescat, els afectats van avançar pel riu agafats de la mà. "El meu amic deia que li feia molt mal la cama, però el vaig animar a seguir saltant de pedra en pedra fins que vam veure les llanternes del grup de persones que ens esperaven en una zona accessible", recorda.
Una vegada van arribar fins a una zona segura, van ser atesos pels Mossos d’Esquadra, els Bombers i efectius del SEM. "Vam poder sortir pel nostre propi peu amb l’ajuda de les persones que ens esperaven. Volem donar les gràcies per tot el suport que ens van oferir", diu.
En una primera valoració mèdica, tots dos presentaven símptomes d’hipotèrmia, ja que era de nit i la temperatura era baixa, però no se’ls van detectar lesions greus. Posteriorment, però, els metges van confirmar que un d’ells s’havia fracturat un braç, mentre que l’altre va ser ingressat per les contusions al cap i continua en observació.
