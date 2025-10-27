Gironella engega les obres per fer transitable un camí rural del municipi
La intervenció, amb un cost de 44.865 euros, permetrà pavimentar el tram que dona continuïtat al carrer Pedraforca
Regió7
L'Ajuntament de Gironella ha iniciat les obres d’arranjament i pavimentació del camí que dona continuïtat al carrer Pedraforca (sector Cap del Pla), amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat tant per a vehicles particulars com per a serveis d’emergència. És un tram rural que presenta diverses problemàtiques de circulació i és pràcticament impracticable amb vehicle. La intervenció permetrà connectar diferents disseminats de la zona i generar una circumval·lació que facilitarà l’accés en cas d’emergència. A més, la pavimentació amb formigó reduirà els riscos associats a accidents derivats de defectes en la rasant i minimitzarà l’erosió provocada per les aigües de pluja.
L’actuació s’emmarca dins de l’acord de mandat entre l’Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal del Berguedà per al manteniment i la millora dels camins rurals de l’entorn del municipi. Aquest acord permet subvencionar bianualment les diferents actuacions segons les necessitats identificades pel consistori. Per al 2025, la prioritat establerta ha estat la pavimentació d’aquest tram del camí amb formigó.
El cost total del projecte és de 44.865 euros, dels quals 33.751 estan subvencionats pel Consell Comarcal del Berguedà. L’Ajuntament de Gironella assumirà la part restant, 11.113 euros amb finançament a través de l'ajut de camins de la Diputació de Barcelona.
