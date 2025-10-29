El cas d’un noi amb una malaltia rara revela mancances en una residència de Puig-reig
Famílies de residents i treballadors denuncien precarietat al centre Mont Martí, de Domus Vi
Famílies de joves amb diversitat funcional i amb trastorns de conducta residents al centre Mont Martí de Puig-reig, de l’empresa Domus Vi, denuncien mancances per atendre’ls. Segons expliquen a Regió7 diverses mares, la «pèrdua de pes» dels seus fills i la «manca d’atenció personalitzada són evidents», com també «caigudes o problemes de salut derivats de la precarietat del centre, mancat de personal i d’infraestructures adequades», asseguren.
Una d’aquestes mares és la Núria. El seu fill, P.R.R., té 23 anys i pateix la malaltia de Batten, un trastorn neurodegeneratiu i molt poc freqüent (únic cas a Espanya). El jove va emmalaltir als 10 anys, va quedar en cadira de rodes, parla amb molta dificultat i necessita assistència total per dur a terme qualsevol activitat diària. La seva mare explica que va confiar en la residència Mont Martí com un espai adaptat a les seves necessitats, però assegura que «el tenen aparcat en un lloc on no poden tenir cura d’ell». Segons la mare, «ha caigut tres vegades a la dutxa perquè la cadira que té al bany és inapropiada. El tenen permanentment al llit, quan podria estar a estones amb els seus companys. Fins i tot va estar quatre mesos sense rebre l’antidepressiu perquè no van renovar la recepta electrònica», lamenta la Núria, que denuncia també «presses constants per falta de personal». Segons la mare, aquestes situacions han provocat broncoaspiracions i caigudes amb ferides. La residència compleix els mínims legals —una cuidadora per cada tres residents i mig—, però familiars de residents consideren que «és insuficient» per a l’atenció d’usuaris amb diversitat funcional i trastorns de conducta.
Els treballadors reclamen canvi de conveni
Els treballadors del centre, a través de la CGT, han fet concentracions per denunciar la situació. Tenint en compte que la residència té una part de geriatria i una altra de persones amb diversitat funcional i trastorns de conducta, reclamen passar del conveni de geriatria al d’atenció a persones amb discapacitat, per millorar les ràtios i les condicions econòmiques. Segons Tània Cabestany, membre del comitè d’empresa i portaveu del personal durant les mobilitzacions, «demanem un canvi perquè necessitem millors condicions per fer la nostra feina amb garanties per als usuaris. La direcció no vol reconèixer que la nostra feina és molt més exigent que la d’un geriàtric. Atendre nois amb trastorns de conducta comporta risc d’agressions i lesions, i passa massa sovint», explica.
La directora de la residència, Marta Gálvez, no ha volgut fer declaracions, però sí que s’han pronunciat fonts de l’empresa responsable del centre, Domus Vi. Assenyalen que respecten el dret a vaga si arribés i «l’exercici responsable del dret a manifestar-se» i en aquest context remarquen el seu «compromís amb el respecte mutu i la recerca de solucions constructives. Per això, actuem sempre d’acord amb la normativa legal dictaminada per les autoritats pertinents. El conveni de geriatria és correcte».
Per la seva banda, l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, assegura que l’Ajuntament no té constància de cap conflicte intern a la residència. Explica que una representant de les famílies ha expressat el seu neguit per la qualitat de l’atenció, però que no hi ha queixes formals del conjunt de familiars ni dels treballadors. Serra afegeix que, sense evidències de gravetat, el consistori no pot intervenir, ja que és un centre de gestió privada. I afegeix: «Si veiéssim que hi ha una situació de gravetat hauríem de mediar per intentar reconduir-ho. De moment, sense evidències, no podem actuar».
Des de la Generalitat, segons fonts de Drets Socials i Inclusió, no s’ha actuat «perquè és un conflicte laboral», diuen. Famílies afectades afirmen haver comunicat la situació al departament perquè les places per a persones amb discapacitat a Mont Martí són concertades.
