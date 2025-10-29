Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Convoquen una concentració aquest dijous davant de l'institut de Gironella per condemnar l'agressió sexual a una menor

L'acció se suma a una altra convocatòria que hi ha prevista per divendres, amb una cassolada a l'estació d'autobusos

L'Ajuntament de Gironella en una imatge d'arxiu

L'Ajuntament de Gironella en una imatge d'arxiu / AJ. GIRONELLA

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

El col·lectiu Gironella diu prou ha anunciat per les xarxes socials diverses accions de protesta per condemnar l'agressió sexual a una menor del Berguedà. La primera tindrà lloc aquest dijous, a les 12 del migdia, davant de l'institut Pere Fontdevila de Gironella. L'altra acció serà divendres, a les 19.15h del vespre, a l'estació d'autobusos.

En el missatge que han difós per Instagram, conviden els veïns a manifestar-se contra l'agressió presumptament comesa per part de tres menors del Berguedà i, destaquen que, davant de fets com aquests, "el silenci no és una opció".

El succés es va desenvolupar el dissabte 18 d'octubre, tal com consta a les diligències. La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Tots ells es coneixen perquè estudien a la mateixa escola, on presumptament ella havia sofert bullying.

A la denúncia presentada, s'explica igualment que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident. De fet, la perjudicada va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Manresa.

