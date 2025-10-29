La família de la víctima d’una agressió sexual al Berguedà recorre les mesures imposades als dos acusats
Consideren que l'ordre d'allunyament de cinc metres és insuficient per protegir la jove, menor d'edat
La família de la víctima que ha denunciat una agressió sexual al Berguedà ha presentat un recurs contra les mesures cautelars imposades pel jutjat de guàrdia de menors de Barcelona als acusats perquè considera que són insuficients. El jutjat va acordar la llibertat vigilada i una ordre d’allunyament per a dos dels menors implicats. Tanmateix, la família assenyala que aquesta ordre estableix una distància mínima de només cinc metres i considera que la mesura és insuficient, sobretot pel que fa al retorn de la menor a l’institut. Per la seva part, el Departament d’Educació ha declinat fer declaracions.
Les mesures es van acordar per dos dels acusats, ja que el tercer no pot ser imputat perquè encara no té els 14 anys, motiu pel qual el jutjat de menors no va tenir coneixement sobre aquest. En el cas d’un dels dos menors interrogats, la magistrada va determinar que la llibertat vigilada vagi acompanyada d’una intervenció terapèutica. La causa continua oberta per un delicte d’agressió sexual.
El succés es va desenvolupar el dissabte, 18 d'octubre, tal com consta a les diligències. La menor presumiblement va patir abusos a la vora del riu Llobregat. Quan un dels nois va marxar d'aquest indret, els altres dos van portar la víctima al domicili d'un dels sospitosos, segons la denúncia. Després del segon episodi, els menors suposadament van trucar una amiga de la noia perquè la recollís.
A la denúncia presentada, s'explica que dos d'aquests nois presumptament van enregistrar una part dels fets. La policia disposa de diversos testimonis i documentació sobre l'incident.
