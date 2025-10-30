Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bagà suspèn la mostra de bestiar de la Fira de Tots Sants per les restriccions sanitàries

La tradicional cita del 2 de novembre manté el programa cultural i festiu tot i la cancel·lació de l'exposició ramadera

Una vaca en una de les mostres de bestiar

Una vaca en una de les mostres de bestiar / Arxiu/Miquel Spa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Bagà suspèn l’exposició de bestiar prevista dins la tradicional Fira de Tots Sants, que se celebrarà el pròxim diumenge 2 de novembre. La mesura s’ha pres arran de les restriccions sanitàries de moviment de bestiar boví dictades per la Generalitat de Catalunya, a causa del brot de dermatosi nodular contagiosa que afecta diverses comarques del país.

Segons ha informat l'Ajuntament, la decisió respon a criteris estrictament sanitaris i preventius, i s’ha adoptat "per responsabilitat i seguretat tant dels ramaders com del públic visitant". Malgrat aquesta absència destacada, la fira mantindrà la resta d’activitats, amb una àmplia programació cultural i festiva que omplirà els carrers de la vila entre les 10 del matí i les 8 del vespre.

Un programa que manté l’essència tradicional

La jornada començarà amb la Diada del Pubillatge, a partir de les 11 del matí al Casal de la Vila, amb la proclamació de la nova Pubilla i Hereu de Bagà com a acte central. La cultura popular hi tindrà també un paper rellevant: l’Esbart Cadí oferirà un assaig obert a la Màquina del Tren (11.30 h), i a la tarda (18 h) el Palau de Pinós acollirà la presentació del llibre Bagà, vila de nobles i cavallers, de Roser Comas

Els infants també podran gaudir d’una sessió de cinema familiar amb la projecció de Lilo i Stitch al Casal de la Vila (a les17 h), organitzada per l’AFA de l’Escola Galceran de Pinós.

