Un conductor resulta ferit greu en una sortida de via a Vallcebre

Els Bombers l'han rescatat de l'interior del vehicle

Un accident en una imatge d'arxiu

Un accident en una imatge d'arxiu / INTERIOR

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Un conductor ha resultat ferit greu en un accident a la carretera B-400, a Vallcebre, al Berguedà. L'accident ha tingut lloc a les 15.45h de la tarda, al quilòmetre 5 de la carretera, quan el conductor ha patit una sortida de via i s'ha precipitat per un terraplè. Els Bombers han treballat per rescatar el conductor de l'interior del vehicle i, una vegada l'han alliberat, ha estat atès pel SEM. Segons la primera valoració, ha resultat ferit greu i hauria patit alguna fractura.

En l'accident han treballat dotacions dels Bombers, del SEM i dels Mossos d'Esquadra.

