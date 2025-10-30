Un conductor resulta ferit greu en una sortida de via a Vallcebre
Els Bombers l'han rescatat de l'interior del vehicle
Un conductor ha resultat ferit greu en un accident a la carretera B-400, a Vallcebre, al Berguedà. L'accident ha tingut lloc a les 15.45h de la tarda, al quilòmetre 5 de la carretera, quan el conductor ha patit una sortida de via i s'ha precipitat per un terraplè. Els Bombers han treballat per rescatar el conductor de l'interior del vehicle i, una vegada l'han alliberat, ha estat atès pel SEM. Segons la primera valoració, ha resultat ferit greu i hauria patit alguna fractura.
En l'accident han treballat dotacions dels Bombers, del SEM i dels Mossos d'Esquadra.
