Els Comuns demanen explicacions al Govern per la situació de la residència Mont Martí de Puig-reig
La diputada Núria Lozano pregunta al Departament de Drets Socials si té constància de les irregularitats denunciades per a famílies de joves amb diversitat funcional i trastorns de conducta i per a treballadores del centre
El grup dels Comuns ha registrat preguntes al Parlament de Catalunya per demanar explicacions al Departament de Drets Socials sobre la situació de la residència Mont Martí de Puig-reig, de l'empresa Domus Vi, arran de les queixes de famílies usuàries.
El text registrat fa referència als casos exposats per les famílies, de deficiències en l’atenció assistencial a persones amb diversitat funcional i trastorns de conducta, amb possibles casos de desatenció, malnutrició i caigudes que haurien provocat seqüeles físiques. També s’hi assenyalen problemes laborals, com la manca de personal i l’aplicació d’un conveni de geriatria en lloc del que correspondria a un centre per a persones amb discapacitat.
La diputada del grup parlamentari Comuns, Núria Lozano Montoya, pregunta al Departament de Drets Socials si té constància d’aquestes irregularitats i quantes inspeccions s’han fet al centre. També demana si la residència compleix amb el Decret 318/2006, que regula els serveis residencials per a persones amb discapacitat, i quantes de les seixanta places actuals estan concertades.
La diputada sol·licita, a més, que s’aclareixi si el Departament ha autoritzat que el servei funcioni sota la normativa de geriatria, i si considera adequades les ràtios de personal per atendre aquest col·lectiu. Altres preguntes reclamen informació sobre la qualitat del servei, els recursos materials disponibles i el compliment dels plans de medicació.
El grup dels Comuns també demana saber quantes sancions administratives acumula el grup empresarial Domus Vi per infraccions en la prestació de serveis socials, i quants establiments privats de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública operen amb condicions similars. Finalment, Lozano pregunta si el Departament està en contacte amb l’Ajuntament de Puig-reig i si considera que les administracions locals tenen el deure de vetllar pels drets de les persones residents en aquests centres.
El text, registrat aquest 29 d’octubre, haurà de ser contestat per escrit pel Departament de Drets Socials.
