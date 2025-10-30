Famílies de Gironella es concentren davant de l'institut per condemnar l'agressió sexual a una menor: "Ens preocupa que torni a passar"
Els manifestants afirmen que mantindran les mobilitzacions fins que s’adoptin mesures judicials més estrictes contra els presumptes autors
Amb lemes com "No és no sempre", "Cap agressió sense resposta" o "Educar sense por", una quarantena de persones s’han concentrat aquest dimecres al migdia davant les portes de l’Institut Pere Fontdevila de Gironella per condemnar l’agressió sexual a una menor del Berguedà i expressar el seu neguit per unes mesures judicials per als presumptes agressors que consideren massa laxes. "La sensació és que pot tornar a passar", lamentaven alguns dels participants.
La mobilització arriba després que el jutjat de guàrdia de menors de Barcelona acordés la llibertat vigilada i una ordre d’allunyament per a dos dels menors acusats. Els pares, mares i exalumnes concentrats aquest dijous i la mateixa família de la víctima consideren que aquestes mesures són insuficients, ja que l’ordre d'allunyament és de cinc metres i, per tant, no impedeix que la víctima i els presumptes autors coincideixin al mateix centre educatiu.
Amb la voluntat de traslladar la seva queixa a les institucions judicials, els concentrats, equipats amb cassoles, xiulets i pancartes, s’han situat a la vorera davant del centre, mentre els alumnes feien classe, i han desplegat una gran pancarta amb el missatge: “Una agressió, la comunitat respon". "L'acció té l'objectiu de donar suport a la víctima i exigir l’ampliació de l’ordre d’allunyament", ha dit un dels portaveus de les famílies, que ha anunciat que es continuaran mobilitzant fins que s'adoptin "mesures més efectives".
En la concentració hi han participat famílies de l’institut, pares, mares, avis i també exalumnes indignats amb la situació. "La sensació que tenim és que això pot tornar a passar", ha dit l’exalumna Bàrbara Boixader. "Hi hauria d'haver un trasllat de centre. No pot ser que la víctima i la resta d'alumnes tinguin l'obligació de compartir aula amb els acusats", ha denunciat Anna Comellas, mare d’un alumne.
En la mateixa línia, Esperanza Raya, mare d’un exalumne, ha destacat que "no pot ser que surtin lliures d’un fet com aquest". Segons el seu parer, "ha de servir com a lliçó, per a ells i per a tothom, que això no pot tornar a passar".
