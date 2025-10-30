L'Ajuntament de Gironella es presentarà com a acusació popular pel cas de l'agressió sexual a una menor
El consistori i la Generalitat anuncien la creació d'una taula de seguiment per garantir que els recursos psicològics arribin a l'alumnat i a les famílies
L’Ajuntament de Gironella es presentarà com a acusació particular pel cas de l'agressió sexual denunciada per una menor. Així ho ha anunciat aquest dijous, en una reunió amb la Generalitat per determinar les accions immediates i futures per garantir que tots els recursos disponibles arribin a l'alumnat, a les famílies i a la ciutadania en general. En la trobada, també s'ha acordat la creació d'una Taula Institucional d’accions i seguiment del cas.
En un comunicat difós pel Departament d'Educació, han explicat que s'han activat els recursos en l’àmbit educatiu de suport emocional, amb l'anomenada Unitat de suport a l’Alumnat en situació de Violència i l’Equip Assessorament i orientació psicopedagògica. A banda, de forma complementària, s’habilitarà el servei de Benestar per Estar Bé, adreçat a l’alumnat i professorat del centre.
Finalment, en la reunió també s’ha revisat i confirmat que tots els recursos disponibles i urgents cap a la menor d’edat afectada i família estiguessin activats, segons informa Educació.
En el cas de l’Ajuntament de Gironella, ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el cas, per deixar constància que el municipi de Gironella no tolera ni tolerarà cap agressió d’aquest o qualsevol altra forma de violència.
Així mateix, l’Ajuntament de Gironella ha demanat al departament d’Educació i Formació Professional establir les mesures adients per garantir la convivència diària al centre de tot l’alumnat, amb la fórmula que sigui idònia, per fer compatible la situació actual amb el dret dels infants en rebre l’educació obligatòria.
Finalment, l’Ajuntament de Gironella informa que a partir del dilluns 10 de novembre estarà ja actiu el servei de suport emocional col·lectiu, obert a famílies i ciutadania en general, i que ha d’actuar com a element complementari al que ja es desplega dins el propi centre educatiu i dirigit especialment a l’alumnat i professorat.
