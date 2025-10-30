Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Guardiola de Berguedà estrena un circuit per rodar i divertir-se

L’Ajuntament impulsa la construcció d’un ‘pump track’ al costat de la font de l’Avellaner. El cost, de 40.000 euros, el finança la Generalitat

Nou circuit de 'pump track' a Guardiola de Berguedà

Nou circuit de 'pump track' a Guardiola de Berguedà / Axel Lapuerta

Axel Lapuerta Coll

Guardiola de Berguedà

Guardiola de Berguedà ha estrenat un pump track al costat de la font de l’Avellaner. L’equipament ja està en funcionament i rep infants i joves que volen provar el circuit enquitranat amb revolts, pujades i baixades sobre de patinets, skate, patins o bicicletes.

Impulsat pel consistori, ha tingut un cost de 40.000 euros, finançats a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). La construcció ha durat dues setmanes i ha anat a càrrec de l’empresa especialitzada Pumptrack Park.

Segons Ferran Sayes, alcalde de Guardiola, s’ha apostat per un pump track «veient l’increment d’aquest tipus d’infraestructures arreu del territori». Segons Sayes, «ens va semblar que era una opció atractiva i que podia funcionar bé al poble». Diu que «estem molt contents amb la bona acollida, ja que el primer cap de setmana ha rebut molts usuaris, fins i tot dels municipis del voltant». Les instal·lacions estan adreçades a diferents edats, siguin principiants o usuaris més experimentats.

Nou circuit de 'pump track' a Guardiola de Berguedà

Nou circuit de 'pump track' a Guardiola de Berguedà / Axel Lapuerta

La ubicació a tocar de la font de l’Avellaner és «perquè vam creure que el projecte encaixava en aquest espai de zona verda que tenim al poble», apunta l’alcalde. Segons Ferran Sayes, el següent pas és acabar d’adequar l’entorn del circuit amb bancs, un aparcament per a bicicletes i algunes taules.

Un cartell informatiu recorda que queda prohibida l’entrada de vehicles de motor al pump track, que és obligatori l’ús de casc, que els menors d’edat han d’anar acompanyats de pares o tutors i que no està permès circular en sentit contrari a la senyalització.

TEMES

Tracking Pixel Contents