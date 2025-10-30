L'Ajuntament de Berga rep el Distintiu SG CITY 50-50 per la Igualtat de Gènere
El distintiu, atorgat per l’Associació Forgender Seal, reconeix la feina dels municipis que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal en les seves polítiques públiques
Regió7
L’Ajuntament de Berga ha rebut el Distintiu SG CITY 50-50 per la Igualtat de Gènere, una certificació internacional que acredita el compromís del consistori amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El distintiu atorgat per l’Associació Forgender Seal, entitat promotora de la Norma SG CITY 50-50, reconeix la feina dels municipis que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les seves polítiques públiques. Aquesta certificació ofereix una metodologia de gestió que ajuda els ajuntaments a implementar i avaluar accions inclusives i transformadores en tots els àmbits municipals.
Igualtat de gènere en l’àmbit local
L’acte de lliurament es va celebrar el divendres 24 d’octubre a La Ciba de Santa Coloma de Gramenet, en el marc del V Fòrum de Municipis Compromesos amb la Igualtat, sota el lema Feminisme i política local: una aliança per transformar la societat. Aquest esdeveniment s’ha consolidat com un espai de referència per al debat i l’intercanvi de bones pràctiques en igualtat de gènere dins l’àmbit local. El reconeixement va ser recollit per Rosa Rodríguez, regidora de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Berga, en representació del consistori.
Durant la jornada, representants institucionals i expertes en polítiques d’igualtat van compartir experiències i bones pràctiques en l’àmbit local, reivindicant el paper clau dels municipis com a motor de transformació social.
Compromís amb la igualtat de gènere
Amb l’obtenció del Distintiu SG CITY 50-50, Berga se suma al conjunt de municipis que treballen per incorporar la igualtat de gènere com a eix estructural de la seva acció política i administrativa, promovent polítiques públiques inclusives i transformadores. Aquesta certificació representa un pas endavant en la consolidació d’un municipi més just, equitatiu i compromès amb els valors democràtics.
El reconeixement posa en valor la tasca que el consistori ha impulsat en matèria d’igualtat, així com el compromís del conjunt de la ciutadania per avançar cap a una societat lliure de desigualtats i discriminacions per raó de gènere.
