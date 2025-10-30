Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El llibre 'Bagà, vila de nobles i cavallers', de Roser Comas, descobreix història inèdita de la vila

L'obra, que revela quatre segles d’història baganesa, es presentarà aquest diumenge a la tarda

Portada del llibre

Portada del llibre / Àmbit de Recerques del Berguedà

L’Àmbit de Recerques del Berguedà ha editat el llibre Bagà, vila de nobles i cavallers. Els Còdol i els Travy, de Roser Comas, una obra que aporta documentació inèdita i il·lustra 400 anys de la història de Bagà. El treball, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Bagà, reforça la tradició historiogràfica iniciada per figures com mossèn Joan Serra Vilaró amb Les Baronies de Pinós i Mataplana.

La publicació, amb pròleg de l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, es presentarà aquest diumenge, 2 de novembre, a les 6 de la tarda a l’edifici de Palau, coincidint amb la celebració de la Fira de Tots Sants. L’escenari de la presentació té un gran valor simbòlic, ja que el llibre documenta la connexió històrica d’aquest emplaçament i recull episodis com la venda de l’heretat de Palau per part de Ramon Travy Còdol l’any 1922.

Revelacions dels segles XVI al XIX

El llibre és un estudi rigorós que se centra en el període comprès entre els segles XVI i XIX, a partir de les famílies nobiliàries dels Còdol i els Travy. L’obra aprofundeix en la vida de Bagà i la seva gent, incloent-hi famílies de cavallers com els Roset, Faia, Brocà, Descatllar i Tord, i posa llum sobre un període clau que va consolidar Bagà com a capital històrica de l’Alt Berguedà.

Suport institucional i compromís cultural

L’Ajuntament de Bagà col·labora activament en la difusió d’aquest estudi, adquirint 100 exemplars del llibre i reafirmant així el seu suport a la investigació i a la cultura locals. El consistori també treballa en la restauració, conservació i difusió del conjunt de Palau, reforçant el compromís amb el patrimoni històric de la vila. Segons fonts del consistori "el llibre de Roser Comas és un complement essencial per a l'estudi del passat baganès". 

