El Berguedà estrena aquest dissabte contenidors amb xip als 19 municipis sense porta a porta

Els pobles petits de la comarca deixen enrere el model tradicional perquè el Consell Comarcal implanta el model de contenidors tancats

Contenidors nous, a Castellar del Riu

Contenidors nous, a Castellar del Riu / CC Berguedà

Anna Costa

Anna Costa

Berga

El Berguedà implanta a partir d’aquest dissabte, 1 de novembre, el sistema de contenidors tancats amb xip electrònic als 19 municipis que no fan la recollida porta a porta. I, també, la instal·lació de noves illetes als 10 municipis que fan el porta a porta des del 2018.

Són canvis que impulsa el Consell Comarcal amb l’objectiu de millorar la traçabilitat dels residus, augmentar la recollida selectiva i reduir els impropis. L’ens berguedà gestiona la recollida d’escombraries a 29 dels 31 municipis de la comarca (excepte a Puig-reig i Gironella).

Contenidors tancats

Els nous contenidors tancats per dipositar-hi les diferents fraccions s’han anat col·locant als 19 municipis que deixen enrere el model tradicional i estrenen sistema (són poblacions petites de la comarca, moltes de les quals amb nuclis disseminats). A cada habitatge o establiment se li ha fet arribar un clauer identificador que permet obrir els contenidors (també es pot fer amb l’aplicació mòbil Al Berguedà Triem).

Clauer xipat per obrir contenidors tancats

Clauer xipat per obrir contenidors tancats / Arxiu particular

Els contenidors d’orgànica, d’envasos i de paper i cartró no tenen límit d’ús, però el rebuig es limita a un cop per setmana per tal que se separi correctament i, per tant, es generi menys fracció de resta. Tot i això, es pot sol·licitar una ampliació de fins a quatre cops per setmana per a residus que no es poden reciclar i que cal llençar més sovint, com ara bolquers o compreses.

Cada vegada que s’obre un contenidor, el sistema registra la identificació de l’usuari i, segons fonts del Consell Comarcal, «permetrà controlar millor l’ús que se’n fa i evitar abocaments incorrectes».

Illetes d’emergència

Mentre 19 municipis berguedans passen de contenidors convencionals a contenidors tancats, el model del porta a porta (amb canvis d’horaris a la majoria de pobles) es manté a Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà i Vilada. Com a novetat, però, disposen d’illetes amb contenidors tancats que serviran com a punts de suport per a casos puntuals, quan no puguin treure els cubells en els horaris habituals. Això sí, cada família té un límit d’ús i només pot fer deu aportacions per fracció cada any en aquestes àrees d’emergència. Un cop s’hagi esgotat el nombre d’obertures amb el clauer xipat o bé a través de l’aplicació mòbil, el contenidor quedarà bloquejat i no s’obrirà.

El Consell Comarcal del Berguedà confia que aquests canvis i l’aposta per una model de recollida més tecnològic i sostenible permetin incrementar els índexs de reciclatge (actualment és la cinquena comarca de Catalunya que més recicla, amb un 64,9%) i fer un pas més cap a una comarca més neta i compromesa amb el medi ambient.

