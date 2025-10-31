El Berguedà estrena aquest dissabte contenidors amb xip als 19 municipis sense porta a porta
Els pobles petits de la comarca deixen enrere el model tradicional perquè el Consell Comarcal implanta el model de contenidors tancats
El Berguedà implanta a partir d’aquest dissabte, 1 de novembre, el sistema de contenidors tancats amb xip electrònic als 19 municipis que no fan la recollida porta a porta. I, també, la instal·lació de noves illetes als 10 municipis que fan el porta a porta des del 2018.
Són canvis que impulsa el Consell Comarcal amb l’objectiu de millorar la traçabilitat dels residus, augmentar la recollida selectiva i reduir els impropis. L’ens berguedà gestiona la recollida d’escombraries a 29 dels 31 municipis de la comarca (excepte a Puig-reig i Gironella).
Contenidors tancats
Els nous contenidors tancats per dipositar-hi les diferents fraccions s’han anat col·locant als 19 municipis que deixen enrere el model tradicional i estrenen sistema (són poblacions petites de la comarca, moltes de les quals amb nuclis disseminats). A cada habitatge o establiment se li ha fet arribar un clauer identificador que permet obrir els contenidors (també es pot fer amb l’aplicació mòbil Al Berguedà Triem).
Els contenidors d’orgànica, d’envasos i de paper i cartró no tenen límit d’ús, però el rebuig es limita a un cop per setmana per tal que se separi correctament i, per tant, es generi menys fracció de resta. Tot i això, es pot sol·licitar una ampliació de fins a quatre cops per setmana per a residus que no es poden reciclar i que cal llençar més sovint, com ara bolquers o compreses.
Cada vegada que s’obre un contenidor, el sistema registra la identificació de l’usuari i, segons fonts del Consell Comarcal, «permetrà controlar millor l’ús que se’n fa i evitar abocaments incorrectes».
Illetes d’emergència
Mentre 19 municipis berguedans passen de contenidors convencionals a contenidors tancats, el model del porta a porta (amb canvis d’horaris a la majoria de pobles) es manté a Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Jaume de Frontanyà i Vilada. Com a novetat, però, disposen d’illetes amb contenidors tancats que serviran com a punts de suport per a casos puntuals, quan no puguin treure els cubells en els horaris habituals. Això sí, cada família té un límit d’ús i només pot fer deu aportacions per fracció cada any en aquestes àrees d’emergència. Un cop s’hagi esgotat el nombre d’obertures amb el clauer xipat o bé a través de l’aplicació mòbil, el contenidor quedarà bloquejat i no s’obrirà.
El Consell Comarcal del Berguedà confia que aquests canvis i l’aposta per una model de recollida més tecnològic i sostenible permetin incrementar els índexs de reciclatge (actualment és la cinquena comarca de Catalunya que més recicla, amb un 64,9%) i fer un pas més cap a una comarca més neta i compromesa amb el medi ambient.
