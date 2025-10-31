Crema un contenidor de ferro a Puig-reig
El foc també una màquina retroexcavadora
Regió7
Puig-reig
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la nit en un incendi d'un contenidor de ferro a Puig-reig. El foc s'ha originat a les 22:27 hores al carrer Joan Maragall. Les flames han afectat també una màquina retroexcavadora i, per radiació, la paret del costat.
El cos ha informat les edificacions més properes no han quedat afectades ni per fum ni per temperatura.
