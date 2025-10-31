Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit un escalador en caure durant una ruta al Pedraforca

L'home feia la via de la Graella quan es va accidentar

Un dels tècnics del grup GRAE dels Bombers en un rescat al Pedraforca

Un dels tècnics del grup GRAE dels Bombers en un rescat al Pedraforca / BOMBERS

Regió7

Saldes

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous un escalador ferit al Pedraforca. El cos va rebre l'avís a les 15:23 hores. Un home que es trobava fent la via de la Graella, a Saldes, es va accidentar i va patir una dislocació de l'espatlla.

Efectius del GRAE es van activar per rescatar el lesionat, que va ser traslladat a un centre sanitari.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents