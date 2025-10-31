Ferit un escalador en caure durant una ruta al Pedraforca
L'home feia la via de la Graella quan es va accidentar
Regió7
Saldes
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous un escalador ferit al Pedraforca. El cos va rebre l'avís a les 15:23 hores. Un home que es trobava fent la via de la Graella, a Saldes, es va accidentar i va patir una dislocació de l'espatlla.
Efectius del GRAE es van activar per rescatar el lesionat, que va ser traslladat a un centre sanitari.
