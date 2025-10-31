Esport
La Pobla de Lillet viu un cap de setmana Destraler
Regió7
Manresa
Les curses de la Destralera Trail i la Destralera en BTT a la Pobla de Lillet van atraure nombrosos corredors i ciclistes. Es van fer dues proves atlètiques, de 12,5 i 23 km, i tres en bici, de 40, 30 i 10 quilòmetres. Aquestes últimes van aplegar una participació de 130 persones.
