La Pobla de Lillet viu un cap de setmana Destraler

La Pobla de Lillet viu un cap de setmana Destraler

Les curses de la Destralera Trail i la Destralera en BTT a la Pobla de Lillet van atraure nombrosos corredors i ciclistes. Es van fer dues proves atlètiques, de 12,5 i 23 km, i tres en bici, de 40, 30 i 10 quilòmetres. Aquestes últimes van aplegar una participació de 130 persones.

