El PSC del Berguedà defensa que la central reversible de la Baells serà un motor de progrés per a la comarca
Els socialistes aposten per un projecte que generarà energia renovable, crearà 500 llocs de treball directes i reactivarà l'economia comarcal amb una inversió de 400 milions d’euros
Regió7
El PSC del Berguedà ha expressat el seu suport al projecte de construcció d’una central hidroelèctrica reversible a l’embassament de la Baells, que considera una "oportunitat estratègica" per al futur econòmic i energètic de la comarca. L’executiva i el Consell Polític comarcal del partit han analitzat la documentació de la tramitació ambiental, actualment en exposició pública, i han destacat els beneficis econòmics, laborals i mediambientals que comportarà la iniciativa.
Segons fonts dels socialistes, "la central hidroelèctrica reversible de la Baells serà un motor de progrés per al Berguedà". Els socialistes subratllen que es tracta d’un projecte transformador, capaç de reindustrialitzar la comarca, crear llocs de treball i contribuir a la transició energètica amb energia neta i d’origen local.
El projecte està impulsat per l’empresa pública austríaca Verbund i Capital Energy, i preveu la construcció d’una central amb una potència de 512 MW i una capacitat d’emmagatzematge de 4,3 GWh, la primera d’aquestes característiques a les conques internes de Catalunya. El sistema utilitzarà l’aigua del pantà de la Baells, que es bombarà fins a una bassa superior de nova construcció al pla de Clarà (La Nou de Berguedà), amb 6 hm³ de capacitat, per generar electricitat verda aprofitant el desnivell entre els dos embassaments. En aquest sentit, el PSC destaca que la infraestructura funcionarà amb un circuit tancat d’aigua "i no comportarà malbaratament d'aigua" i que les instal·lacions seran soterrades i integrades en el paisatge, minimitzant l’impacte ambiental. A més, defensa que "es tracta d’un model tecnològic pioner que podria servir de referent per a futures infraestructures energètiques reversibles al país".
La inversió total del projecte s’eleva a 400 milions d’euros, "amb clars beneficis per a la comarca", remarca el PSC. Recorda que durant la fase de construcció, les empreses promotores estimen la creació de 500 llocs de treball directes i 1.200 d’indirectes, així com 30 llocs de treball permanents un cop la central entri en servei. A més, els ajuntaments de la Nou, Cercs i Vilada rebran 12 milions d’euros a través de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i posteriorment 600.000 euros anuals en impostos mentre duri la vida útil de la central. Les empreses també destinaran 400.000 euros anuals a un fons per impulsar projectes de desenvolupament comarcal.
El projecte contempla també la construcció d’una nova subestació elèctrica al polígon comarcal d’Olvan, que permetria augmentar la capacitat de subministrament per a la indústria local i evacuar l’energia verda generada a la Baells. "Aquesta actuació respon a una reivindicació històrica del teixit econòmic berguedà", apunten els socialistes.
També veuen en aquest projecte una via per accelerar el desmantellament de l’antiga central tèrmica de Cercs, tancada des de 2011 però encara pendent de desmuntatge, i per donar un nou impuls al desenvolupament industrial sostenible de la comarca.
En conjunt, el PSC considera que la central hidroelèctrica reversible de la Baells és una "oportunitat històrica per reactivar l’economia", generar ocupació de qualitat i "assegurar un futur més pròsper i sostenible per a tot el Berguedà".
