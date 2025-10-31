Puig-reig pagarà el rebut d'escombraries més baix del Berguedà
L'Ajuntament aprova una taxa per al 2026 de 152,9 euros anuals, un cost per sota dels altres municipis de la comarca tot i un increment del 12%
Els propietaris d’habitatges de Puig-reig pagaran l’any que ve 152,9 euros anuals del rebut de les escombraries. És un augment del 12% respecte a aquest 2025, quan la taxa ha estat de 136,6 euros anuals. L’increment suposa 16,3 euros més, però tal com ha destacat l’alcaldessa, Eva Serra, «continua sent el preu baix de tot el Berguedà». Per a les cases disseminades, el preu anual de les escombraries serà de 84,4 (actualment pagaven 75,39 euros).
L’augment del 12% respon al fet que l’Ajuntament de Puig-reig ha assumit aquest 2025 la recollida porta a porta sota demanda de voluminosos i fracció vegetal, així com la gestió dels contenidors de roba i oli. Fins a enguany aquesta part la gestionava el Consell Comarcal, però a l’estiu el consistori se’n va fer càrrec i ho va adjudicar a la Fundació Horitzó. I d’altra banda, s’han ampliat els dies de la deixalleria mòbil i es renovaran els contenidors del vidre.
En comparació, Gironella pagarà 154,5 euros anuals del rebut de la brossa, mentre que a la resta de municipis del Berguedà (amb gestió del Consell Comarcal) tindrà un cost de 183,9 euros, el 2026.
A Gironella es va aprovar la nova taxa amb la novetat que s’implanta un model de pagament segons la generació de residus: qui no recicli correctament, pagarà més. Un sistema de penalització que Puig-reig de moment no aplicarà. L’alcaldessa, Eva Serra, es mostra cauta: «Em sembla una bona fórmula per incitar el reciclatge, però no sé si la tecnologia està prou desenvolupada per garantir que aquest pagament per generació de residus estigui ben controlat. Preferim esperar i veure que aquestes tecnologies funcionen perquè no acabi sent una taxa injusta, per exemple si no es llegeixen bé els xips de tots els cubells». Serra recorda que a Puig-reig ja se sancionen les infraccions que es detecten d’abocaments irregulars.
La nova taxa d’escombraries es va aprovar al ple d’aquest dijous a l’Ajuntament de Puig-reig, juntament amb la resta d’ordenances, la majoria de les quals s’apugen un 3,5%, una mica per sobre de l’increment de l’IPC perquè a les ordenances de 2024 l’augment del 2,5% no va entrar en vigor per manca de publicació i s’ha compensat parcialment el 2025 i el 2026. Les ordenances es van aprovar amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern (Junts) i els vots en contra dels de l’oposició (ERC), que no veuen bé ni l’augment per sobre de l’IPC ni que les escombraries s’apugin tant en comparació amb fa un any (va ser un 6,3% i ara un 12%).
