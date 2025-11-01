Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dissabte de Tots Sants a Berga: cementiri i mercat

La festivitat de Tots Sants porta familiars i amics als nínxols per recordar els difunts mentre el passeig de la Indústria viu la jornada com un dissabte

Una veïna de Berga al cementiri aquest matí de Tots Sants

Una veïna de Berga al cementiri aquest matí de Tots Sants / MIQUEL SPA

Miquel Spa

Berga

El cementiri de Berga és un degoteig de visitants aquest matí de Tots Sants amb veïns de la ciutat i la comarca que recorden els seus difunts. Els passadissos del recinte són un formigueig de persones, amb una mitjana d'edat que supera els seixanta anys, amb flors, sabó per netejar vidres i fregalls per posar al dia els nínxols familiars. Les visites es fan en el silenci del respecte que tothom té pel dolor aliè mentre a l'entrada del recinte una celebració religiosa ofereix un ritual col·lectiu per refermar els sentiments de recolliment.

"Venir al cementiri és dolorós, però aquí estic"

En un racó del cementiri en Manuel Sánchez, de 75 anys, neteja el nínxol de la seva dona, que va morir el 1989 quan tenia tot just 38 anys. Des de llavors acudeix mensualment a visitar-la, però també religiosament cada diada de Tots Sants: "vaig venint regularment, però el dia d'avui sempre, no puc fallar. És una obligació perquè així m'ho van ensenyar els meus pares".

En Manuel Sánchez neteja el nínxol de la seva dona

En Manuel Sánchez neteja el nínxol de la seva dona / MIQUEL SPA

En Manuel, que va arribar a Berga per fer-hi el servei militar i ja s'hi va quedar, reconeix que la visita al cementiri no és còmode: "per un costat m'agrada perquè em va sentir més a prop d'ella pobreta, que va morir d'un infart i per un error mèdic, però, per un altre costat, em fa mal, és dolorós. Però aquí estic."

Aquest ambient de dia festiu es complementa als carrers de la capital berguedana amb les persianes abaixades i els carrers buits. En paral·lel, però, el passeig de la Indústria ofereix un escenari de contrast. Les parades del mercat i el centre comercial obert, amb els vehicles fent cua per entrar-hi, recorden als berguedans que també és dissabte.

Un nínxol amb flors espera els visitants

Un nínxol amb flors espera els visitants / M

El Dia de Tots Sants és una de les dates amb més afluència als cementiris de Catalunya. Aquest dia, les famílies visiten les tombes per recordar els seus difunts, un costum que genera un augment notable de visites en comparació amb altres dies de l'any. A Barcelona, els cementiris més grans, com Montjuïc i Poblenou, reben cada any més de 250.000 persones.

