Dissabte de Tots Sants a Berga: cementiri i mercat
La festivitat de Tots Sants porta familiars i amics als nínxols per recordar els difunts mentre el passeig de la Indústria viu la jornada com un dissabte
Miquel Spa
El cementiri de Berga és un degoteig de visitants aquest matí de Tots Sants amb veïns de la ciutat i la comarca que recorden els seus difunts. Els passadissos del recinte són un formigueig de persones, amb una mitjana d'edat que supera els seixanta anys, amb flors, sabó per netejar vidres i fregalls per posar al dia els nínxols familiars. Les visites es fan en el silenci del respecte que tothom té pel dolor aliè mentre a l'entrada del recinte una celebració religiosa ofereix un ritual col·lectiu per refermar els sentiments de recolliment.
"Venir al cementiri és dolorós, però aquí estic"
En un racó del cementiri en Manuel Sánchez, de 75 anys, neteja el nínxol de la seva dona, que va morir el 1989 quan tenia tot just 38 anys. Des de llavors acudeix mensualment a visitar-la, però també religiosament cada diada de Tots Sants: "vaig venint regularment, però el dia d'avui sempre, no puc fallar. És una obligació perquè així m'ho van ensenyar els meus pares".
En Manuel, que va arribar a Berga per fer-hi el servei militar i ja s'hi va quedar, reconeix que la visita al cementiri no és còmode: "per un costat m'agrada perquè em va sentir més a prop d'ella pobreta, que va morir d'un infart i per un error mèdic, però, per un altre costat, em fa mal, és dolorós. Però aquí estic."
Aquest ambient de dia festiu es complementa als carrers de la capital berguedana amb les persianes abaixades i els carrers buits. En paral·lel, però, el passeig de la Indústria ofereix un escenari de contrast. Les parades del mercat i el centre comercial obert, amb els vehicles fent cua per entrar-hi, recorden als berguedans que també és dissabte.
El Dia de Tots Sants és una de les dates amb més afluència als cementiris de Catalunya. Aquest dia, les famílies visiten les tombes per recordar els seus difunts, un costum que genera un augment notable de visites en comparació amb altres dies de l'any. A Barcelona, els cementiris més grans, com Montjuïc i Poblenou, reben cada any més de 250.000 persones.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Confinen els veïns d'un bloc a Navàs per l'incendi en un garatge
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- El Museu de Llívia fa una crida per trobar la casa d'una biga del segle XVII