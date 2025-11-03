Cronologia de l'accident a les Mines de Fígols: 30 morts, una comarca que va plorar amb el carbó
Aquest dilluns, 3 de novembre, es compleixen 50 anys d'una gran tragèdia minera al Berguedà
Regió7
Aquest dilluns, es compleixen 50 anys del pitjor accident de la mineria moderna a Espanya. El 3 de novembre de 1975, una explosió de grisú a la mina Consolació, a les conegudes com a Mines de Fígols (al municipi de Cercs), va acabar amb la vida de 30 miners.
3 de novembre de 1975
•8 h: entra el primer torn de miners.
• 8.55 h: es produeix una explosió de grisú al nivell 09 de la mina Consolació. Moren 28 miners (2 més moren l’endemà).
• 10 h: es rescaten els ferits i s’activen els equips de salvament.
• 11.18 h: la direcció de la mina comunica telefònicament l’accident al Ministeri d’Indústria.
• 14.15 h: arriba amb helictòpter el governador civil, Rodolfo Martín.
• 14.30 h: s’extreuen els cossos i es traslladen a la infermeria. El doctor Moradillo apunta que les víctimes tenien cremades molt greus a la cara, amb la pell negra i brillant, signe d’una temperatura d’explosió molt alta.
• 18.30–22.00 h: inspecció tècnica i primera roda de premsa del Ministre d’Indústria, Álvarez de Miranda.
4 de novembre
• Tots els mitjans de comunicació espanyols informen de l’accident.
• El bisbe de la Seu d’Urgell, Martí Alanís, visita els familiars de les víctimes i accidentats. I es posa en marxa una subscripció prodamnificats que gestiona Justícia i Pau.
• Moren a Vall d’Hebron de Barcelona i al Centre Hospitalari de Manresa els dos miners hospitalitzats. Els quatre ferits es recuperen bé. • Segona inspecció oficial. Es localitza un paquet de tabac i mistos.
• Es fan funerals i enterraments a la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, Berga, Bagà i Olvan.
5 de novembre
• Gran funeral a Sant Salvador de la Vedella (més de 6.000 assistents, autoritats i miners de tot l’Estat).
• Es crea una comissió per investigar les causes de l’explosió.
7 de novembre
• Primer dia de treball després de l’accident. Abans d’entrar el primer torn, un enginyer fa inspecció.
10 de novembre
• La Secció de Mines ordena control de gasos diari, prohibició d’introduir tabac o encenedors i vigilància permanent del nivell 09.
11–13 de novembre
Continuen els treballs d’inspecció.
26 de novembre
• Es tanca la mina perquè es detecten gasos carbònics que indicaven un foc imminent. Es paralitzar la investigació, que no es reprèn fins al 20 de gener del 1976.
14 de gener de 1976
• Partit benèfic FC Barcelona – Barça Atlètic per ajudar les famílies dels miners morts.
17 de febrer
•Visita dels reis Joan Carles I i Sofia al Berguedà per inaugurar el pantà de la Baells. Donen el condol a les famílies de les víctimes.
Juny de 1976
• Justícia i Pau entrega 429.110 pessetes recollides per a les famílies, destinades a cobrir despeses de les accions legals.
Entre els anys 1976 i 1978: conseqüències i judici
• La Comissió investigadora conclou que l’accident va ser a causa d’una explosió de grisú, provocada per acumulació de gas i curtcircuit elèctric en instal·lacions no antigrisú.
• 1976: s’imputen quatre enginyers per «imprudència temerària».
• 18 de febrer de 1978: abans del judici, s’acorda indemnitzar amb 1.300.000 pessetes per família (39 milions en total).
Després de l’accident
• La mina és declarada de segona categoria (amb grisú). S’hi introdueixen noves mesures de seguretat, ventilació i formació. • Tot i les inversions, la producció no millora i la mina tanca el 1991.
Font: Revista Cultural L'Erol
Les víctimes
Van ser trenta noms, que eren trenta famílies que van ser alhora tota una comarca. De Bagà, Luis Fernández Martínez, de 33 anys; Isidre Artigas Llagostera, de 45 anys; Josep Casals Parramón, de 44 anys; Isidro Sánchez Muñoz, de 29 anys; Francisco Faucón Arias, de 43 anys; Pere Tomàs Compañó, de 52 anys. De Berga, Ramon Escarré Armengou, de 43 anys; Domingo Villanueva Villanueva, de 44 anys; Ignasi Esclusa Euras, de 44 anys; Manuel García Carrucha, de 45 anys; Pere Grau Calvés, de 44 anys; José M.ª Gómez Hurtado, de 35 anys. De Gironella, Lorenzo Gil Ruiz, de 19 anys; Juan-José López Quílez, de 37 anys; Valentí Pujol Perarnau, de 50 anys. De Guardiola de Berguedà, Emilio Díaz Díaz, de 46 anys; José Campos Muriel, de 51 anys; Josep Solé Garriga, de 47 anys. De la Pobla de Lillet, Josep Esparbé Perarnau, de 42 anys; Víctor Altarriba Crusellas, de 54 anys; Josep Marginet Tormé, de 52 anys; Pere Boixader Puig, de 42 anys. D’Olvan, Josep Boixader Puig, de 25 anys. De Sant Julià de Cerdanyola, Ramon Rosiñol Rosell, de 53 anys; Jaume Cunill Rosiñol, de 43 anys; Josep Cunill Rosiñol, de 38 anys. De Sant Salvador de Cercs, Esteve Xandri Serra, de 52 anys; Manuel Soto Torres, de 37 anys; Manuel Villalonga Calpe, de 28 anys; Hassain Yachou, de 29 anys. I els hospitalitzats, Gaspar Maldonado Maldonado; Josep Roma Casals; Eusebio García González; Josep Vilalta Blasco (últim supervivent. Llegeix l'entrevista clicant aquí).
