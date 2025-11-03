Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un llaç negre al balcó de l’Ajuntament de Berga recorda els 30 miners morts a les Mines de Fígols fa 50 anys

El 3 de novembre de 1975 el Berguedà va viure una gran tragèdia minera amb l’explosió mortal de gas grisú a la mina Consolació

Llaç negre al balcó de l'Ajuntament de Berga en record els miners morts fa 50 anys

Llaç negre al balcó de l'Ajuntament de Berga en record els miners morts fa 50 anys / Ajuntament de Berga

Regió7

Berga

Berga commemora el 50è aniversari de l’accident a les Mines de Fígols amb un llaç negre al balcó consistorial en record dels 30 miners que el 3 de novembre de 1975 van morir a causa d’una explosió de gas grisú que es va produir a l’interior de la mina Consolació.

Com a capital de comarca, l’Ajuntament de Berga vol transmetre el seu respecte als miners i les famílies afectades. Eren miners de diferents poblacins del Berguedà: Bagà, Berga, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Julià de Cerdanyola i el vell nucli de Sant Salvador de la Vedella de Cercs.

Llegeix l'entrevista a l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols clicant aquí.

