Un llaç negre al balcó de l’Ajuntament de Berga recorda els 30 miners morts a les Mines de Fígols fa 50 anys
El 3 de novembre de 1975 el Berguedà va viure una gran tragèdia minera amb l’explosió mortal de gas grisú a la mina Consolació
Regió7
Berga
Berga commemora el 50è aniversari de l’accident a les Mines de Fígols amb un llaç negre al balcó consistorial en record dels 30 miners que el 3 de novembre de 1975 van morir a causa d’una explosió de gas grisú que es va produir a l’interior de la mina Consolació.
Com a capital de comarca, l’Ajuntament de Berga vol transmetre el seu respecte als miners i les famílies afectades. Eren miners de diferents poblacins del Berguedà: Bagà, Berga, Gironella, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Olvan, Sant Julià de Cerdanyola i el vell nucli de Sant Salvador de la Vedella de Cercs.
Llegeix l'entrevista a l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols clicant aquí.
