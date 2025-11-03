Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Patum s'introdueix en un gag de Halloween del Polònia

Entre dràcules i esquelets, els espectadors van poder veure una carota de ple penjada en una paret

Carota de ple de la Patum penjada en una paret en un gag de Halloween del Polònia

Carota de ple de la Patum penjada en una paret en un gag de Halloween del Polònia / @polonia3Cat

El Polònia de TV3 de dijous passat, va emetre un gag de Halloween amb vampirs com a protagonistes en un despatx ambientat amb esquelets, bruixes, carbasses il·luminades, teranyines, espelmes sinistres i altres elements de por propis de Halloween. Excepte un element patumaire. El detall, que no ha passat desaparcebut entre molts berguedans i ja ha estat un objecte de comentaris a les xarxes socials, és una carota de ple de la Patum penjada a la paret com a decoració.

