La Patum s'introdueix en un gag de Halloween del Polònia
Entre dràcules i esquelets, els espectadors van poder veure una carota de ple penjada en una paret
Regió7
Berga
El Polònia de TV3 de dijous passat, va emetre un gag de Halloween amb vampirs com a protagonistes en un despatx ambientat amb esquelets, bruixes, carbasses il·luminades, teranyines, espelmes sinistres i altres elements de por propis de Halloween. Excepte un element patumaire. El detall, que no ha passat desaparcebut entre molts berguedans i ja ha estat un objecte de comentaris a les xarxes socials, és una carota de ple de la Patum penjada a la paret com a decoració.
