La Policia Local de Berga sanciona set persones per abocar bosses d'escombraries a la via pública
Les multes previstes per aquest tipus d’infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros
Regió7
Una patrulla de paisà de la Policia Local de Berga va interposar aquest diumenge 7 denúncies per infraccions de l’Ordenança de Civisme i Convivència, relacionades amb l’abandonament de residus a la via pública. Va ser entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre.
Els fets van tenir lloc a la zona comercial de l’entrada sud del municipi, a prop de la rotonda d’accés al supermercat Lidl, on diverses persones van ser sorpreses llençant bosses d’escombraries a terra a l’antiga illeta de recollida de residus. Aquesta pràctica constitueix una vulneració de l’article 45.2.e de l’ordenança municipal, que prohibeix buidar, abocar o dipositar qualsevol deixalla o residu en llocs no autoritzats o fora dels dies previstos per a la seva recollida. Les sancions previstes per aquest tipus d’infraccions oscil·len entre els 200 i els 750 euros.
Abandonament de pneumàtics a la zona
La setmana passada també es va detectar l’abandonament d’una gran quantitat de pneumàtics de vehicles a la mateixa zona, a l’entrada sud de la ciutat. La Policia Local disposa de la descripció de la persona que va realitzar l’abandonament i està treballant per identificar-la.
Actuacions planificades
Aquestes actuacions formen part de les tasques de vigilància i control que duu a terme la Policia Local per garantir la convivència i el manteniment de l’espai públic, i per fomentar un comportament cívic i respectuós amb l’entorn per part de la ciutadania. Durant els pròxims dies es preveu continuar fent taques de vigilància en diferents punts del municipi.
