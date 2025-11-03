Puig-reig, pendent de la fibra òptica a la torre de telefonia per millorar la cobertura al poble
El col·lectiu opositor, Projecte Antena, força una consulta popular després d'haver recollit 454 signatures en contra de la ubicació de la infraestructura
Puig-reig encara la recta final del projecte per millorar la cobertura de telefonia mòbil al municipi, però ho fa amb dues carpetes obertes. D’una banda, l’Ajuntament espera que s’enllesteixi l’obra de connexió de la fibra òptica que ha de permetre posar en marxa la nova torre de telecomunicacions. I, d'altra banda, el col·lectiu que s’oposa a l’antena força l’Ajuntament a fer una consulta popular perquè ha obtingut el nombre de firmes necessari, que és el 10% del cens. S’han recollit 454 signatures de veïns contraris a la ubicació de la torre, per l’impacte visual i la possible afectació per la salut.
La torre s’ha instal·lat al turó de darrere de la piscina municipal, a la zona de Cal Sastre de la Costa, i és una estructura de 30 metres d’alçada impulsada per l’empresa American Tower. El projecte, finançat amb 24.000 euros dels fons europeus Next Generation, ha de permetre millorar la cobertura de telefonia mòbil a Puig-reig, que actualment és molt deficient.
La torre ja està aixecada, la connexió elèctrica completada i queda pendent la instal·lació de la fibra òptica, que serà soterrada per minimitzar l’impacte visual, segons comenta l’alcaldessa, Eva Serra, que confia que els treballs estiguin enllestits «com a màxim el 31 de desembre». L’empresa American Tower ja disposa de la llicència d’obres per començar els treballs que han de permetre fer arribar la fibra a la torre. Després, les companyies de telefonia s’hi podran connectar per oferir el servei.
Consulta popular
Paral·lelament, l’Ajuntament ha rebut 454 signatures del col·lectiu Projecte Antena, que s’oposa a la ubicació actual de la torre. Les adhesions es van registrar formalment la setmana passada i ara s’ha d’obrir el procés de la validació, tal com argumenta l’alcaldessa: «un cop completada la revisió de les firmes, es posarà en marxa el procés per convocar una consulta popular, que no serà vinculant perquè la llei estableix que les consultes populars no ho són», recorda Eva Serra.
La pregunta que es plantejarà als ciutadans de Puig-reig serà: «Vols que es busqui una nova ubicació a l’antena de Cal Sastre de la Costa, i que aquestes propostes es consultin a la població?».
