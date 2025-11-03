El Tren del Ciment frega els 30.000 visitants i assoleix un rècord històric de passatgers
El ferrocarril turístic que uneix la Pobla de Lillet amb el Museu del Ciment del Castellar de n'Hug ha funcionat del 5 d'abril al 2 de novembre
Regió7
El Tren del Ciment, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha tancat la temporada 2025 amb 29.989 passatgers, una xifra que suposa un "rècord històric" de visitants -l'any passat en van ser 29.890-. La temporada va arrencar el 5 d'abril i s'ha allargat fins aquest diumenge 2 de novembre. El trenet turístic uneix la Pobla de Lillet i el Clot del Moro, a Castellar de n'Hug.
La temporada ha estat marcada per les novetats culturals i la millora de serveis. El Museu del Ciment Asland va ampliar la seva oferta amb activitats immersives i visites teatralitzades com Fàbrica endins i L’Asland de fa un segle. A més, s'han posat en marxa quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l'aparcament de la Pobla de Lillet i s'han adequat els accessos a l'estació d'aquest municipi berguedà.
El Tren del Ciment, que recorre l'antic traçat industrial entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, ofereix una experiència que combina patrimoni, natura i cultura. Al llarg del trajecte, els passatgers poden descobrir els Jardins Artigas, una de les joies dissenyades per Antoni Gaudí, i visitar el Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug, ubicat a l'antiga fàbrica cimentera fundada a principis del segle XX.
Amb aquest tancament de temporada, el Tren del Ciment posa punt final a un any de gran afluència i reconeixement i es prepara ja per reobrir les seves portes l'any que ve amb noves propostes. L’any 2026 ha estat declarat per la Generalitat de Catalunya Any Gaudí i està prevista la celebració de diferents actes per commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte català.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida