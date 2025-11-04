Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Augmenten les sol·licituds de menjador i transport escolar al Berguedà per aquest curs

El Consell Comarcal registra un increment peticions, amb més rutes escolars i una demanda notable en els ajuts de menjador

Alumnes utilitzant el transport escolar

Alumnes utilitzant el transport escolar / Arxiu/CC Berguedà

Regió7

Berga

El Consell Comarcal del Berguedà ha registrat un increment significatiu en les sol·licituds de menjador i transport escolar per al curs 2025-2026. En total, s’han rebut 610 sol·licituds, en comparació amb les 534 del curs anterior (ha crescut un 14,2%).

L’augment es reflecteix en totes les modalitats de transport. El transport escolar obligatori i menjador gratuït, adreçat a l’alumnat que viu en municipis sense centre educatiu, ha passat de 384 a 426 sol·licituds. El transport escolar no obligatori, destinat a alumnes que resideixen en municipis amb centre educatiu, ha augmentat de 82 a 100 sol·licituds, mentre que els ajuts per al transport no obligatori han crescut de 68 a 84.

Pel que fa a l’organització del servei, el curs 2024-2025 es van posar en marxa 29 rutes escolars per donar cobertura a l’alumnat de primària i secundària. Aquest curs, el nombre s’ha ampliat fins a 32 rutes, amb noves parades i rutes específiques per adaptar-se millor a les necessitats del territori.

En l’àmbit del menjador escolar, s’han registrat 934 sol·licituds d’ajuts dins de termini, a les quals cal sumar 198 sol·licituds fora de termini fins al 14 d’octubre. La previsió d’import sol·licitat per al curs 2025-2026 és de 1.011.153 euros, mentre que l’import atorgat el curs anterior va ser de 838.587 euros.

A més, el Consell Comarcal del Berguedà continua gestionant directament el servei de menjador de vuit escoles de la comarca, reforçant el seu compromís amb el suport a les famílies i la garantia d’igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis educatius.

