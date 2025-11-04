Gironella protegeix la zona de Sant Antoni amb la construcció d’una nova escullera
Les obres permetran evitar danys en cas de riuades a les zones urbanitzades i recuperar part de terreny ja perdut pels efectes de l’aigua
Regió7
L’Ajuntament de Gironella inicia les obres de construcció de la nova escullera a la zona de Sant Antoni, concretament a l’alçada de la capella. L’objectiu de les obres és corregir la força de l’actual talús i protegir en major grau les zones urbanitzades en cas de possibles episodis de pluges o riuades. Així mateix, es donarà continuïtat al mur ja construït amb la nova urbanització de l’entrada sud del municipi.
Fins ara, la zona de Sant Antoni estava protegida només amb un talús (mur) de 10 metres d’alçada, però el pas del temps i l’erosió de l’aigua han perjudicat l’estructura del marge dret, provocant danys i petites esllavissades que posen en perill la fiabilitat del mur. En els últims anys, part del terreny ja s’havia perdut i estava senyalitzat de forma precària per evitar perills per a la ciutadania.
Amb l’autorització de l’ACA, el plantejament de la nova escullera farà prolongar la durabilitat del talús, repartint la força de l’aigua i evitant esllavissades que puguin perjudicar punts del tram sud del municipi.
El cost del projecte és de 454.729 euros (IVA inclòs) i l’Ajuntament de Gironella ha rebut el 100% de l’import subvencionat, amb 300.000 euros del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya i 154.729 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua.
