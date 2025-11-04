Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El govern de Berga repara una vorera "en molt mal estat" després del prec del PSC

Els socialistes van insistir al darrer ple en la necessitat d'arranjar la vorera del carrer de l'1 d'Octubre, on ara s'està fent l'actuació de millora

La vorera del carrer de l'1 d’Octubre on es fa l’actuació de millora

La vorera del carrer de l'1 d’Octubre on es fa l’actuació de millora / PSC Berga

Anna Costa

Anna Costa

Berga

L’Ajuntament de Berga va iniciar la setmana passada els treballs d’arranjament de la vorera del carrer de l'1 d’Octubre, a tocar de l’institut Guillem de Berguedà, tres setmanes després que el grup municipal del PSC (a l'oposició) reclamés al ple la seva reparació.

El regidor socialista Marc Ortega va exposar la necessitat d’actuar en diversos punts de la ciutat "on l’estat de les voreres i carrers és deficient" i va denunciar especialment la situació de la vorera del carrer de l'1 d’Octubre, "en molt mal estat" i on, segons va explicar, una senyora hi va patir una caiguda. El regidor socialista va recordar que el seu grup "fa vuit mesos ja havia demanat intervenir-hi".

Estat en què es trobava la vorera del carrer de l'1 d'Octubre de Berga

Estat en què es trobava la vorera del carrer de l'1 d'Octubre de Berga / PSC Berga

El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra (CUP), va reconèixer que el consistori ha passat una "mala temporada" pel que fa a la capacitat de donar resposta a incidències bàsiques de la via pública. Ho va atribuir a vacants a la brigada municipal coincidint amb mesos d’intensa activitat i vacances del personal. Serra va admetre que arreglar la vorera del carrer de l'1 d’Octubre era una prioritat i va anunciar que s’hi actuaria, però sense concretar una data. Ara, un mes després del debat al ple, l’obra s'està fent i el PSC celebra que la seva petició hagi servit per posar fil a l’agulla i millorar la seguretat de la zona.

El PSC exposa altres punts problemàtics

El socialista Marc Ortega també va posar sobre la taula forats i paviment malmès al carrer Santa Bàrbara i una vorera inacabada i perillosa al carrer Vila de Bagà. En aquest sentit, Aleix Serra va explicar que la reparació del carrer Santa Bàrbara és "més complexa" perquè abans cal intervenir al clavegueram, fet que implicarà aixecar el carrer i planificar una obra més àmplia, "que en tot cas s'hauria d'incorporar al pressupost del 2026". I respecte al carrer Vila de Bagà, el regidor d'Urbanisme va detallar que es tracta d’un sector pendent d'urbanitzar i que "la construcció de la vorera depèn dels promotors privats", si bé l’Ajuntament "pot fer-hi actuacions puntuals per garantir la seguretat", va dir Serra.

