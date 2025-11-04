El Pedraforca inspira una jornada per redescobrir la muntanya
Saldes acollirà el 14 de desembre el cicle de xerrades Empedra't, amb ponents de renom
El Local Social de Saldes acollirà el diumenge 14 de desembre les primeres Jornades de Muntanya de les Valls del Pedraforca. L'esdeveniment, batejat com a Empredra't, vol donar veu a totes les mirades que han viscut la muntanya des de dins: l’esforç, la solitud, el risc, l’ofici i l’amor pel territori.
La iniciativa és impulsada per Míriam Font, entrenadora de l'Egiba, fisioterapeuta i mare de tres fills, que a l'estiu exerceix de pastora sota el Cadí, cuidant un ramat de 400 vaques. Durant aquest temps, viu sola en una barraca sense aigua ni llum, envoltada de silenci i natura: "Aquest contacte directe amb la muntanya -amb el Pedraforca davant- m’ha fet replantejar com vivim i què perdem quan ens desconnectem del medi real", explica Font. I afegeix: "A la muntanya aprenc que la força, la constància i el respecte pel medi són valors que comparteixen tant els ramaders com els muntanyencs".
Amb el lema Una muntanya, mil històries, es faran diferents xerrades (matí i tarda) amb ponents de renom. Volen ser un punt de trobada entre experiència, coneixement i territori. Hi participaran Núria Burgada (referent del món de la muntanya i mare de Kilian Jornet), Albert Martínez (geòleg expert en el Pedraforca), Jordi Camprubí (alpinista i aperturista de vies al Pedraforca), Joan Martí (escalador i exguarda del refugi Estasen), Xavier Zapater (bomber especialista en rescats de muntanya), Carme Comellas (especialista en medicina esportiva), Piti Capella (escaladora que va patir un greu accident) i Sílvia Vidal (reconeguda alpinista), que aportaran visions complementàries des de la ciència, la superació personal, la prevenció i la vida arrelada al territori.
Tot i que aquesta primera edició posarà el focus en la muntanya esportiva i humana, Font subratlla que "és només l’inici d’un camí que vol reconèixer també el paper essencial dels qui en tenen cura cada dia". En aquest sentit, destaca la tasca dels ramaders, que fan possible que la muntanya segueixi viva i accessible, i que amb el temps també seran protagonistes de futures edicions.
El projecte ha estat possible "gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Saldes, així com de marques de referència com Salewa, Extreme i FentPaís, compromeses amb una cultura de muntanya segura i respectuosa", assenyala Font. També agraeix l’ajuda dels seus companys Toni Carrasco, Ignasi Torras i Arnau Coronas, "un suport imprescindible per convertir aquesta idea en realitat".
L'objectiu de les jornades, comenta Font, és "despertar l’estima pel territori i fer visible tot allò que sovint passa desapercebut: els oficis, la flora, la fauna i els petits detalls que mantenen viva l’essència de la muntanya". Per a ella, "estimar la muntanya és aprendre-la, entendre-la i cuidar-la".
Les places són limitades i les inscripcions es poden fer clicant aquí.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil