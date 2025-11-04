Puig-reig recupera la fira de dos dies i celebra un Sant Martí ple d’activitats culturals i comercials
Se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de novembre i s’allargarà amb propostes fins a l’11, festiu local
La Fira de Sant Martí de Puig-reig recupera el format tradicional de dos dies de fira comercial després de la prova d’un únic dia que es va fer l’any passat. Se celebrarà el pròxim cap de setmana, dissabte 8 i diumenge 9 de novembre, amb parades al carrer i botigues obertes. A més, es complementarà amb un programa d’activitats per a tots els públics que s'allargarà fins dimarts 11 de novembre, coincidint amb el dia de Sant Martí, festiu local.
La decisió de tornar al format de cap de setmana complet s’ha pres després de parlar amb la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC), que ha mostrat la seva satisfacció per la implicació del comerç i l’hostaleria locals. Segons el regidor de Comerç, Pol Vila, l’objectiu és "reforçar el certamen comercial de referència del municipi i oferir un cap de setmana ple d’activitat, dinamisme i participació".
Comerç, cultura i tradició
La inauguració oficial serà dissabte, 8 de novembre, a les 11 del matí, a càrrec de Grup Boix, empresa local que ha fet una important inversió en una nova planta de CLT. Les parades de la fira obriran de 10 a 2 i de 4 a 8 el dissabte, i de 10 a 2 el diumenge.
Dissabte, la programació inclou activitats familiars i culturals com ara tallers, espectacles itinerants, un escape room de temàtica feminista, la carpa Sant Martí Lletraferit, amb tallers infantils i la presentació del llibre Fins l’últim batec de l’autora local Aina Argemí. També es farà, a les 19.30 h, la proclamació del pubillatge 2025, amb Núria Sáez (pubilla), Aina Requejo (dama), Jordi Casafont (hereu) i Jan González (fadrí). La jornada de dissabte es clourà amb Nit de DJ’s (a partir de les 00.00 h) al pavelló municipal, on hi haurà actiu el Punt Lila per garantir un espai segur.
Gegants, pintura i música
Diumenge, 9 de novembre, serà el torn de la cultura popular, amb la trobada de gegants (11 h) i el concurs de pintura ràpida, "dos actes emblemàtics molt arrelats al municipi", destaca el regidor Pol Vila.
El migdia estarà dedicat al Vermut Sant Martini, una proposta per dinamitzar bars i restaurants locals amb actuacions musicals dels grups Aquell Parell, Duet Solistes i Moi i Toti. A la tarda (18 h), representació de l’obra Pompeu Fabra s’escriu amb Ce Trencada al teatre de l’Ametlla de Merola, amb servei de bus llançadora des de Puig-reig.
Activitats infantils i aniversari de la biblioteca
El programa inclourà activitats infantils el dilluns 10, que els infants de Puig-reig no tindran escola. Es farà el taller de cuina Masterxef (d'11 a 13 h) i la sessió de cinema familiar Cinexic (17 h).
I dimarts 11, festiu local, dia de Sant Martí, al matí hi haurà jocs gegants a la plaça de les Filadores (de 10 a 13 h). I a la tarda, acte de celebració dels 70 anys de la biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig (17 h). Segons la directora de l’equipament, Queralt Ambròs, l’aniversari inclourà un recorregut pels tres espais que al llarg d'aquests anys han acollit la biblioteca: la plaça de la Creu, la plaça Nova i l’avinguda 1 d’Octubre, on hi ha l’actual biblioteca i on s’inaugurarà una exposició commemorativa «amb material que hem recopilat al llarg dels anys: dietaris de bibliotecàries, carnets antics, llibres de registre...». A més, se sortejarà un lot de llibres entre les persones que hagin participat d’una activitat de buscar lletres a la biblioteca.
Fòrum 10 Comunicació
Com és tradició, el mes de novembre també acollirà una nova edició del Fòrum 10 Comunicació, que organitza Ràdio Puig-reig. Enguany el lema és Del relat humà a la intel·ligència artificial, amb diferents sessions de temàtiques variades i amb ponents de renom (consulta la informació clicant aquí). Es faran els dies 7, 15, 21 i 28 de novembre a l'espai la Sala de Puig-reig.
