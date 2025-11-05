El Berguedà compta amb una nova penya oficial del Barça, a Olvan
La Junta Directiva del FC Barcelona ha atorgat l’oficialitat a dues noves penyes: la Penya Blaugrana d'Olvan i la Baltimore Blaugrana (Estats Units)
El moviment penyístic del FC Barcelona continua expandint-se amb la incorporació de dues noves penyes oficials: la Penya Blaugrana d’Olvan i la Baltimore Blaugrana (Estats Units).
A Olvan, un municipi berguedà de poc més de 900 habitants, el sentiment blaugrana s’ha convertit en motor de cohesió social. La nova Penya Blaugrana d’Olvan va néixer de la passió compartida d’un grup de veïns que, durant els darrers mesos de la temporada passada, es reunien a l’Ateneu del poble per seguir els partits del Barça.
Ara, aquella iniciativa espontània s’ha convertit en una penya oficial amb més de 60 membres que volen fer créixer el vincle amb el Club i portar els colors blaugrana a tots els racons del Berguedà. Els seus impulsors ja treballen per organitzar activitats conjuntes amb altres entitats locals i penyes de la comarca, consolidant Olvan com un petit però intens focus culer al territori. I volen assistir a tots els partits que puguin tant del primer equip de futbol masculí com dels altres equips professionals quan juguin a les instal·lacions del Barça, però també quan ho facin fora de casa.
Juntament amb la d’Olvan, el FC Barcelona ha oficialitzat la Baltimore Blaugrana, la 15a penya del Club als Estats Units i la número 165 a escala internacional. Fundada el setembre del 2024, aquesta penya busca crear una comunitat culer a la costa est nord-americana, fomentant els valors del Club i el futbol formatiu a través de la metodologia Barça.
Amb aquestes dues incorporacions, el moviment penyístic blaugrana demostra, un cop més, que el sentiment culer no té fronteres.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment