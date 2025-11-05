El PP de Berga se suma a les reivindicacions per millorar el servei de bus entre Berga i Barcelona
El partit presenta una proposta de resolució al Parlament que insta el Govern a crear una línia directa Exprés.cat i augmentar la freqüència de busos
El PP de Berga s’ha afegit a les demandes d’usuaris i del grup parlamentari de Junts que reclamen una "millora urgent" del servei d’autobús que connecta Berga amb Barcelona. El PP ha presentat una proposta de resolució al Parlament en què insta el Govern a crear una línia directa Exprés.cat i a augmentar la freqüència dels trajectes per garantir un transport públic "digne, segur i eficient" per al Berguedà.
Segons el nou líder de Partit Popular a Berga, David Carmona, l’actual oferta —amb només cinc autobusos de baixada entre les 6.00 i les 9.00 hores, i dos de tornada entre les 14.00 i les 17.00 hores— és "clarament insuficient" per cobrir les necessitats de mobilitat dels berguedans. Aquesta situació, recorda Carmona, provoca que en nombroses ocasions diversos usuaris es quedin a terra davant la manca de places disponibles.
El PP denuncia que aquesta mancança genera una "desigualtat territorial evident" respecte a altres comarques amb connexió ferroviària o amb una oferta més àmplia de bus, i que vulnera "el principi d’igualtat d’oportunitats" entre ciutadans de diferents zones del país.
La formació també critica que la implantació del sistema T-Mobilitat "sense una planificació adequada" ha incrementat la demanda sense que s’hagi reforçat el servei, fet que ha agreujat el problema. "El Berguedà no pot continuar essent una comarca desconnectada", afirma el text registrat al Parlament.
La proposta de resolució planteja tres mesures concretes. Una és crear una línia directa Exprés.cat entre Berga i Barcelona, sense parades intermèdies i amb especial atenció a les hores punta, per reduir el temps de trajecte. L'altra mesura és augmentar la freqüència de pas, amb almenys tres busos directes cap a Barcelona (6 h, 6.30 h i 7 h) i tres més de tornada cap a Berga (15 h, 16 h i 17 h). I, per últim, mantenir i optimitzar les parades a Barcelona, conservant les de Bonanova, Francesc Macià i Gran Via per a la baixada, i Passeig de Gràcia per a la pujada, amb la incorporació d’una nova parada a la zona de Bonanova o Via Augusta.
