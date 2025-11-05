Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Usuaris del Tossalet exigeixen solucions i la intervenció de l’Ajuntament de Berga

Denuncien els acomiadaments, lamenten l'afectació del servei i sol·liciten la mediació entre el consistori i la Federació Catalana de Natació, concessionària del centre esportiu municipal

Cursets de natació al Centre Esportiu El Tossalet

Cursets de natació al Centre Esportiu El Tossalet / Arxiu particular

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Un grup de persones usuàries del Centre Esportiu Municipal El Tossalet i famílies beneficiàries del programa 'De cap a l’aigua' (cursets de natació per a escolars suspesos temporalament per la vaga de treballadors) han presentat una instància a l’Ajuntament de Berga amb 300 signatures per denunciar la gestió de la Federació Catalana de Natació, entitat concessionària de les instal·lacions, i per reclamar al consistori que intervingui davant la situació de conflicte laboral i l'afectació del servei.

Acomiadaments i vaga

Els signants expressen el seu desacord amb els acomiadaments de 7 treballadors del Tossalet, que consideren "injustificats" i "sense cap base legal ni denúncia formal". Segons exposen, els afectats haurien estat cessats per motius vinculats a la seva activitat sindical i per reclamar millores en les condicions laborals.

El passat 16 d’octubre 4 treballadors del Tossalet van iniciar una vaga demanant la readmissió dels companys acomiadats. Els vaguistes asseguren que aturarien la protesta tan bon punt s’obrís una negociació real amb la Federació.

Crítiques a la Federació Catalana de Natació

Les persones usuàries i famílies denuncien també el que consideren una "campanya de desprestigi" impulsada per la Federació contra els treballadors, i rebutgen les afirmacions del gerent, Joan Marimon, segons les quals els vaguistes es negarien a negociar. Asseguren que els treballadors "han deixat la porta oberta al diàleg des del primer moment", sempre que s’abordi la readmissió dels acomiadats.

El col·lectiu acusa la concessionària d’actuar amb "rigidesa i falta de voluntat de solucionar un conflicte que perjudica la ciutadania" i recorda que el Tossalet és una instal·lació pública de titularitat municipal, subjecta a un codi ètic signat amb l’Ajuntament.

Equipament públic en risc

Els usuaris alerten que el conflicte posa en perill el futur del Tossalet i denuncien la "deixadesa de les instal·lacions", la supressió del torn de neteja nocturn i la reclamació del deute pendent com a símptomes d’una gestió deficient. Segons el col·lectiu, aquests elements podrien evidenciar "la voluntat de la Federació d’abandonar la concessió".

Crida a la mediació

Les persones signants demanen la mediació immediata de l’Ajuntament de Berga i del Consell Comarcal del Berguedà per garantir la continuïtat del servei i la defensa dels drets laborals. Reclamen també que el consistori vetlli pel caràcter públic del Tossalet, un equipament que consideren essencial per a la salut, la socialització i el benestar de la ciutadania.

