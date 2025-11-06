Berga traslladarà la parada de busos del passeig de la Pau al davant de la residència Sant Bernabé
L'Ajuntament de Berga ha anunciat aquest dijous el vistiplau de la Generalitat per la ubicació sense dir el lloc, però l'ha destapat al ple el grup BeGI
La parada de busos de Berga s'ubicarà a la zona de davant de la residència Sant Bernabé, a la carretera de Solsona. Ho ha anunciat al ple d'aquest dijous la portaveu de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes (a l'oposició). El mateix migdia, el govern municipal (CUP i ERC) havia informat que ja existia un acord amb la Generalitat per traslladar la parada del passeig de la Pau a un nou emplaçament, però havia preferit no fer-ho públic fins a exposar-lo al veïnat.
L’actual parada d'autobusos —ubicada en pendent— havia estat objecte de crítiques per part de les empreses operadores i els sindicats de conductors, que van demanar una nova ubicació provisional mentre no es construeixi l'estació, un equipament que la ciutat encara no té. De fet, a la parada del passeig de la Pau s’hi van haver de prendre mesures de seguretat, amb noves pilones, després que alguns vehicles es desfrenessin un cop aparcats, posant en risc la seguretat viària i dels vianants.
El canvi es farà un cop s'hagi adequat i senyalitzat el nou espai com a parada de busos i, paral·lelament, Ajuntament i Generalitat continuen treballant en el projecte de l’estació d’autobusos a la part sud de la Rasa dels Molins.
Segons Judit Vinyes, l'equip de govern va informar de l'acord de la parada provisional a la junta de portaveus: "Se’ns va dir que ja tenien el vistiplau per traslladar-la a la carretera de Solsona, però també es va reconèixer que encara no s’ha informat tots els veïns afectats pel canvi de sentit dels carrers". L’accés a la nova parada es faria des de la Valldan, i la sortida, pel carrer del Bruc.
BeGI dona suport al nou emplaçament, però reclama una "campanya informativa important", especialment adreçada als veïns i a les persones sense accés a les xarxes socials.
L’alcalde, Ivan Sànchez, ha lamentat i criticat que Judit Vinyes anunciés la notícia abans d’hora, "trencant l’acord de no fer-ho fins informar els veïns". Vinyes ha replicat que no entén el "secretisme", ja que és una "bona notícia" que retirarà els busos del desnivell del passeig de la Pau. Un canvi que no serà immiment, es farà a principis d’any.
Ja a l’abril, l’Ajuntament de Berga havia avançat que estudiava diversos llocs per traslladar "al més aviat possible" la parada de busos, mentre no hi hagi l’estació definitiva. Un mes abans, una quinzena de conductors i treballadors del servei havien demanat en un ple municipal un canvi d’ubicació per evitar riscos i accidents a l’actual parada del Passeig de la Pau.
