Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
El municipi berguedà votarà el 7 de desembre si voldria deixar de pertànyer a la província de Lleida i integrar-se a la de Barcelona, com la resta de la comarca
L’Ajuntament de Gósol ha fixat la data per a la consulta popular que permetrà conèixer l’opinió dels veïns i veïnes sobre la possibilitat que el municipi deixi de pertànyer a la província de Lleida i passi a formar part de la de Barcelona, com la resta del Berguedà (Gósol és l'única població de la comarca que és de la demarcació de Lleida).
La votació se celebrarà el diumenge 7 de desembre, de 10 del matí a 2 del migdia a la sala de plens de l’Ajuntament de Gósol. La pregunta que es formularà serà: "Esteu d’acord que el municipi de Gósol sol·liciti el canvi de província i s’integri a la província de Barcelona?".
Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Gósol durant el 2025, d’acord amb la normativa vigent. A més, s’habilitarà una recollida de signatures per a aquelles persones no empadronades que vulguin donar suport a la iniciativa. La participació serà voluntària i de caràcter consultiu: el resultat no tindrà efectes jurídics directes, però servirà per orientar les decisions futures de l’Ajuntament i, si escau, per iniciar els tràmits legals corresponents davant les administracions competents.
"Canviar de demarcació és molt complicat"
L’alcalde de Gósol, Rafel López, reconeix que canviar de demarcació és molt complicat, però el repte serà "lluitar per aconseguir-ho" sempre que la ciutadania s’hi mostri favorable. Segons López, la situació de Gósol "és una excepció que l’administració no preveu" i això provoca diversos entrebancs administratius. Per a l'alcalde, "el fet de pertànyer al Consell Comarcal del Berguedà, que només està finançat per la Diputació de Barcelona, fa que quedem fora de moltes convocatòries d’ajuts i de serveis". Per aquest motiu, considera que "seria lògic que Gósol formés part de la mateixa unitat que la resta de municipis del Berguedà", fet que permetria "una millor coordinació institucional i un accés més equitatiu als recursos".
Sessions informatives prèvies
Per garantir que la ciutadania estigui ben informada abans de la jornada de votació, el consistori ha organitzat dues sessions explicatives. La primera es farà el dimarts 25 de novembre a les 5 de la tarda i la segona el dissabte 29 de novembre a les 6 de la tarda.
I el diumenge 7 de desembre se celebrarà la consulta. Els resultats es faran públics el mateix dia de la votació, un cop finalitzat l’escrutini. L’Ajuntament els publicarà al tauler d’anuncis municipal i també a l’aplicació eAgora.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»