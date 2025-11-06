L’obra del Pedregals, a Berga, continua aturada per un desacord tècnic tot i l’ordre d’inici del 3 de novembre
L'Ajuntament va ordenar iniciar els treballs aquest dilluns passat, però la data s’ha incomplert. L'equip de govern adverteix que l’empresa ha d’assumir els compromisos i "començar les obres ja"
El desacord entre l’Ajuntament de Berga i l’empresa adjudicatària de la urbanització dels Pedregals manté les obres aturades. El projecte es va adjudicar a la primavera i havia de començar a principis d’estiu, però a finals d’any encara no hi ha cap màquina treballant-hi. L’equip de govern (CUP i ERC) assegura que va ordenar a l’empresa —la UTE formada per Construcciones Fertres i Barcino— que iniciés els treballs el 3 de novembre, però la data s’ha incomplert.
El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, reconeix que hi ha un conflicte amb l’empresa "per aspectes tècnics de costos de l’obra", però insisteix que "això no justifica que l’empresa no comenci les obres". Segons Serra, "com a ajuntament hem de seguir el que marca la normativa, i per això vam ordenar a l’empresa que les comencés; si després hem de negociar, fer modificacions o adaptacions ja ho farem, però l'empresa ha de complir perquè si no hi podria haver conseqüències". El regidor remarca que el consistori "no vol arribar al pitjor dels casos, de penalitzacions i danys i perjudicis", però assenyala que "l'empresa ha d'acceptar els compromisos".
Per la seva banda, l’alcalde, Ivan Sànchez, confia que les converses constants que mantenen amb l’empresa permetin desencallar la urbanització dels Pedregals: "La seva voluntat és fer l’obra, així ho han expressat, i el nostre compromís és fer-la".
Un projecte llargament esperat
L’actuació als Pedregals ha de servir per desencallar una urbanització aturada des de fa més d’una dècada. El projecte té un pressupost de gairebé 2,3 milions d’euros i preveu fer arribar els serveis bàsics (aigua i electricitat), pavimentar els carrers —inclòs el de l’escola de La Llar—, crear espais enjardinats i acabar el pont del capdamunt de la Rasa del Canyet. Un cop comencin els treballs, el termini d’execució serà de nou mesos.
Tot i que la previsió era reprendre les obres fa uns mesos, encara no s’han iniciat. Malgrat que l’equip de govern no ha detallat "les discrepàncies tècniques", al ple d’octubre el regidor de BeGI, Lluís Minoves (a l’oposició), va exposar que el motiu del retard és que l’empresa adjudicatària no pot assumir un sobrecost d’uns 500.000 euros derivat dels treballs de la xarxa elèctrica. Segons Minoves, l'UTE d'empreses va demanar a Endesa un informe actualitzat —ja que l’anterior datava del 2018— i el nou pressupost "és molt més elevat i no el poden assumir dins del contracte".
