Treballadors del Tossalet de Berga presenten una querella per una càmera oculta als vestidors
Els denunciants apunten que els fets podrien constituir un delicte de descobriment i revelació de secrets, amb penes de fins a cinc anys de presó
Regió7
La crisi interna al Centre Esportiu Municipal El Tossalet de Berga suma un nou capítol. Segons ha avançat el digital Aquí Berguedà i ha confirmat Regió7, cinc treballadors del gimnàs han interposat aquest dijous una querella criminal contra els set antics companys que van ser acomiadats el passat mes de juny i cinc persones més que també haurien estat implicades en els fets.
La denúncia es fonamenta en la presumpta instal·lació d’una càmera de videovigilància al vestidor masculí del personal del centre. Segons la querella, els denunciats haurien col·locat el dispositiu amb la intenció d’obtenir imatges sense el consentiment dels afectats ni de la direcció de l’equipament.
La Federació Catalana de Natació, entitat gestora del Tossalet, ja havia argumentat aquesta suposada instal·lació de càmeres com a motiu principal per justificar els acomiadaments dels set treballadors el juny passat.
Els acomiadats per la seva banda, a través del sindicat CGT, van defensar aleshores que la seva actuació pretenia "millorar les condicions dels usuaris i del personal", i alhora denunciar "presumptes irregularitats d’un coordinador" del centre, a qui acusaven de robatori.
Els treballadors querellants consideren que la instal·lació d’aquesta càmera hauria vulnerat greument la seva intimitat personal, ja que els enregistraments s’haurien produït "en un espai reservat i íntim com són els vestidors", on "es canvien de roba, es dutxen i fan ús del lavabo". Segons exposen, no es descarta que alguns dels afectats haguessin estat gravats nus o seminús.
Els advocats dels querellants assenyalen que els fets podrien constituir un delicte de descobriment i revelació de secrets, tipificat al Codi Penal, que pot comportar penes de fins a cinc anys de presó.
