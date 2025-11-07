El canvi de la parada de bus a Berga convertirà la carretera de Solsona en un vial de sentit únic: "Guanyarem espai i seguretat"
El nou emplaçament, davant de la residència Sant Bernabé i el parc dels Soldats, serà provisional fins que es construeixi l’estació d’autobusos al sud de la Rasa dels Molins
L'Ajuntament de Berga considera que amb el trasllat de la parada de busos a la carretera de Solsona (emplaçament provisional fins que no hi hagi l'estació definitiva) es guanyarà "espai, accessibilitat i seguretat", remarca el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra. És una zona plana, a diferència del punt actual al capdamunt del passeig de la Pau, on hi ha hagut diversos ensurts a causa del pendent.
Canvis de circulació i afectacions veïnals
El trasllat de la parada comportarà modificacions de trànsit a la zona. La carretera de Solsona, que actualment és de doble sentit, passarà a ser d’un únic sentit de circulació, des de la Valldan cap al centre de la ciutat. Els vehicles que vulguin sortir de Berga en direcció a la Valldan hauran d’utilitzar el carrer del Bruc, paral·lel a la carretera de Solsona.
Pel que fa als autobusos, entraran per la Valldan i sortiran per la carretera de Sant Fruitós, seguint el recorregut actual per Berga sud. El regidor Aleix Serra ha reconegut que els principals afectats seran els veïns del carrer del Bruc, que veuran augmentar el volum de trànsit. L’Ajuntament preveu reunir-se amb el veïnat la setmana que ve per explicar els canvis i les mesures previstes per evitar excessos de velocitat.
Nous espais i serveis
Els autobusos s’aparcaran entre la residència Sant Bernabé i el parc dels Soldats, amb capacitat per a més vehicles dels habituals. Per fer-ho possible, s’eliminaran els aparcaments davant de la residència, però se’n crearan de nous davant del parc de l’Alemany.
També s'instal·laran una o dues marquesines per als usuaris. El que no es traslladarà és l'administració, però segons Serra "l'impacte serà mínim", ja que els bitllets senzills es poden comprar al mateix autobús i per abonaments molts viatgers ja utilitzen l’aplicació mòbil.
Trasllat previst a principis d’any
La previsió de l’equip de govern és que el trasllat de la parada es faci a principis d’any, un cop s’hagin completat les tasques de senyalització i les modificacions necessàries. Abans de la posada en marxa, també es farà una campanya informativa perquè els veïns de Berga i del Berguedà coneguin bé els canvis i s’adaptin amb facilitat al nou emplaçament.
Llum verda de la Generalitat
El regidor ha explicat que el govern local (CUP i ERC) fa mesos que estudiava ubicacions alternatives mentre no es construeixi la futura estació d’autobusos prevista al sud de la Rasa dels Molins. Entre les opcions analitzades, es va descartar una possible ubicació a la zona dels Quaranta Pilans, i finalment es va apostar per la carretera de Solsona.
Segons el regidor Aleix Serra, la Generalitat ja ha donat llum verda al projecte, tot i que encara falta el vistiplau definitiu: "Tenen els plànols i veurem si ens fan fer alguns canvis o podem tirar endavant tal com està". Fins ara, el govern municipal havia mantingut en silenci la ubicació per prudència, però l’emplaçament es va fer públic al ple de dijous, arran d'una intervenció de la regidora Judit Vinyes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'