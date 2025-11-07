OPINIÓ
La contracrònica del ple de Berga: Alerta bus
Al segle XXII els estudiosos creuran que a la Berga d’aquests decennis només estàvem pendents dels autobusos i les (no) estacions. La palla quotidiana d’un ple municipal s’oblidarà d’aquí a poc. Les cuites, les topades i les accions populars quedaran com un record a valorar pels que vindran.
Un grup de ciutadans es van fer presents a l’ordre del dia del ple de dijous a Berga amb una moció. Demanen autobusos en ruta directa entre Berga i Barcelona. El trajecte actual, amb aturades al Bages i Berguedà, té una durada de dues hores i mitja o més!. Una endreçada representant, Cristina Arnau, els va explicar què volen i què demanen per tancar amb els tres punts centrals. Una classe d’oratòria poc habitual. Tot dit amb to positiu, amb les pauses adequades i adreçant-se a regidors i a assistents. Una delícia que deixa a alguns homes i dones públics força retratats en retòrica. Les respostes dels grups van ser d’un bàlsam placebo: "És de justícia" (ERC), "ja hauria de funcionar" (BeGI), "hem aconseguit la corona tarifària" (el PSC governant la Generalitat), "compartim la demanda i anirem al Parlament" (Junts) i "la Generalitat no ens ha atès per dècades" (CUP). Tot acabat amb el vot a favor unànime sense cap iniciativa concreta. És allò tant d’ara: electes transmutats en activistes.
I després, "la bomba" informativa de la regidora Judit Vinyes (BeGI). Entre esbufecs i rostres molestos del govern, l’opositora més coriàcia va desvetllar la seva aversió al "secretisme". Tots els grups havien estat informats, a canvi de mantenir el secret, de la nova ubicació de la parada de busos provisional (mentre no hi hagi l'estació de la Rada dels Molins). Marxarà de l’accidentat passeig de la Pau per anar a l’inici de la carretera de Solsona. I d’aquí directes als retrets, els morros, l’enuig governatiu i els altres opositors fent de convidats de pedra.
L’ivanisme (la manera de governar de l'alcalde) ahir es va descosir. Volien mantenir aquesta informació embargada a periodistes i ciutadans fins a haver parlat amb els veïns afectats. Vinyes va fer-ho saltar tot pels aires. L’alcalde va reaccionar sincer, però poc reflexiu: "L’equip de govern havíem apostat sobre la seva discreció i m’he equivocat, pensava que ho respectaria". El sempre contingut Aleix Serra (CUP), segon al comandament, va mostrar la seva frustració acusant-la d’invencions, i entre altres retrets va admetre: "No puc amb tu i el teu ritme".
MVP i LVP del ple (millors i pitjors)
L’MVP és per Cristina Arnau, portaveu de la plataforma (1.300 signatures) per aconseguir un bus exprés entre Berga i Barcelona. Escoltar la seva parla clara, arguments estructurats amb blocs lògics i amb la justa durada fou una alenada d’aire fresc en la reclamació de drets en positiu. Fins i tot van quedar-se fins al final (3 hores). Una acció mai vista en presències anteriors.
L’LVP és per la regidora Rosa Rodríguez (CUP). No estava ni al cas quan Marc Ortega (PSC) usava el seu torn de precs i preguntes per preguntar a ella. Despistada, va divagar per tres cops fins que el batlle Sànchez va demanar al preguntador que li tornés a repetir la qüestió.
