Les trobades esportives escolars del Berguedà mobilitzen uns 350 alumnes per jornada
La comarca aposta per fomentar la convivència i els valors a través de l’esport. Aquest divendres nens i nenes de tercer de primària s'han aplegat a la zona esportiva de Berga
Les trobades esportives escolars del Berguedà mobilitzen aquest curs totes les escoles de primària de la comarca i també, com a novetat, l'escola d'educació especial de La Llar. Es tracta d'una iniciativa que es fa a Berga i que promou l’activitat física, la convivència i els valors educatius a través de l’esport.
Al llarg d'aquest curs, hi participaran tots els alumnes de 1r a 6è de primària del Berguedà, repartits en sis jornades i per cursos. A l'octubre ho van fer 5è i 6è i aquest divendres ho han fet els nens i nenes de 3r (els de 4t ho havien de fer aquest dijous i es va haver de suspendre per la pluja). Cada trobada reuneix una mitjana de 350 alumnes i compta amb un important esforç logístic per garantir la participació de tots els centres. El Consell Comarcal del Berguedà finança el servei de bus perquè tots als escolars dels pobles es puguin desplaçar a Berga. En cada jornada s’organitzen entre 5 i 10 busos, amb un cost aproximat d’entre 4.500 i 5.000 euros ha explicat el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé. Al mes de maig, es faran les jornades dels cursos 1r i 2n.
Les activitats es duen a terme a la zona esportiva de Berga, amb les pistes i pavellons posats a disposició per l’Ajuntament. La regidora d’Educació, Rosa Rodríguez, ha destacat la importància de "generar espais de trobada i d’intercanvi entre infants i mestres, i fer-ho a través de l’activitat física des d’una visió de participació i cooperació, no de competitivitat".
El representant territorial d’Esports de la Generalitat, César Tobar, ha remarcat que aquestes jornades permeten que "els nens i nenes gaudeixin de molt més que d’una activitat física: aprenen valors, companyonia, respecte i treball en equip". També ha subratllat que "és un programa que funciona molt bé a les comarques que el porten a terme, i que consciencia sobre la importància de l’esport per a la salut".
Per la seva banda, el president del Consell Esportiu del Berguedà, Pep Graus, ha agraït la implicació de totes les escoles, mestres i institucions: "És una jornada que funciona molt bé i que demostra que som una comarca que fa molt per l’esport escolar". Ha avançat que "estem treballant per fer una Nit de l’Esportista on aquests escolars també puguin tenir representació".
El mestre d’educació física Jordi Torrabadella ha explicat que els alumnes es distribueixen en quatre colors i es mouen per diferents espais on troben jocs dinamitzats pels mestres. També s'ha tingut un emotiu record a Gemma Armengou, mestra molt implicada en el projecte que va morir el mes passat. "Ha estat una companya fantàstica, i hem volgut que hi fos present d’alguna manera", ha expressat Torrabadella.
Des del Consell Comarcal es confirma la voluntat de mantenir i consolidar aquest programa de cara al curs 2026-2027, com a aposta clara per l’educació en valors i la promoció de l’esport en edat escolar.
