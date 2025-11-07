La Portal Attack, premi Esport de Regió7: la cursa que ha fet gran el ciclisme retro a Berga
Una cursa nocturna i urbana amb bicis clàssiques transforma el barri vell de la capital del Berguedà en un escenari ple d’esport i festa. La Portal Attack s'endurà el Premi Esport en els guardons de Regió7
Berga s’ha convertit els últims anys en l’epicentre del ciclisme clàssic gràcies a la Portal Attack, una prova que combina esport, tradició i festa en un format únic. Per això s’endurà el Premi Esport en els guardons de Regió7, que s'atorgaran dimarts al Kursaal de Manresa, a les 7 de la tarda. Les entrades per assistir a l'esdeveniment són gratuïtes i es poden reservar al web del teatre Kursaal.
La Portal Attack és una cursa nocturna i urbana que recorre el barri vell de Berga amb bicicletes anteriors a l’any 1987. Els participants, amb rondes eliminatòries, s’enfronten a un circuit d’1,7 quilòmetres i uns 50 metres de desnivell positiu ple de trams tècnics (escales llambordes i pujades pronunciades) amb bicicletes de components clàssics com ara frens per cable, canvis de lleves i pedals no automàtics.
L’objectiu és arribar al portal de Santa Magdalena, un punt emblemàtic de la ciutat, després d’un recorregut que combina l’exigència esportiva amb un ambient de festa. Més enllà de prova esportiva, la Portal Attack es complementa amb música, gastronomia, animació i públic omplint els carrers. Això fa que el primer dissabte de setembre, Berga es transformi en un autèntic escenari retro, on la passió per les dues rodes i la nostàlgia pel material antic són els grans protagonistes.
Des de la seva primera edició (2019), la Portal Attack no ha parat de créixer. En pocs anys s’ha passat d’una seixantena de participants a exhaurir les 140 places disponibles en pocs dies.
Aquest creixement ha anat acompanyat d’un impacte econòmic i turístic important, amb allotjaments turístics, bars i restaurants plens. La Portal Attack contribueix a posicionar Berga i el Berguedà com a referent del ciclisme retro i del turisme esportiu. Els organitzadors atribueixen l’èxit a la seva autenticitat. La passió per les bicis antigues, la implicació de la gent i l’ambient festiu han convertit aquesta prova en una cita ineludible per a centenars d’aficionats.
