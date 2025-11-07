Rescaten en helicòpter un escalador accidentat a la paret del Devessó, a la Nou de Berguedà
L’home, que anava acompanyat, ha rebut un cop mentre escalava la via «palpant l’infinit» i ha estat evacuat amb la llitera de l’helicòpter
Un escalador ferit ha hagut de ser rescatat en helicòpter després de patir un cop costal mentre ascendia la via «palpant l'infinit» de la paret del Devessó, a Malanyeu (la Nou de Berguedà). L'incident ha tingut lloc pels volts de les 12.15 h d'aquest migdia. Per rescatar l'accidentat, que anava acompanyat d'un company, els Bombers han activat un helicòpter per evacuar-lo amb la seva llitera i apropar-lo a l'hospital.
Com relaten els Bombers de la Generalitat, el ferit es trobava a la segona reunió de la via, fins on s'han desplaçat els professionals del GRAE i el metge del SEM. L'escalador ha estat extret amb l'helicòpter i, de seguida, l'han traslladat a l'heliport de Berga. Des d'allà, una ambulància l'ha portat a l'hospital.
