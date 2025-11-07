Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten en helicòpter un escalador accidentat a la paret del Devessó, a la Nou de Berguedà

L’home, que anava acompanyat, ha rebut un cop mentre escalava la via «palpant l’infinit» i ha estat evacuat amb la llitera de l’helicòpter

El ferit ha estat rescatat en helicòpter

El ferit ha estat rescatat en helicòpter / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un escalador ferit ha hagut de ser rescatat en helicòpter després de patir un cop costal mentre ascendia la via «palpant l'infinit» de la paret del Devessó, a Malanyeu (la Nou de Berguedà). L'incident ha tingut lloc pels volts de les 12.15 h d'aquest migdia. Per rescatar l'accidentat, que anava acompanyat d'un company, els Bombers han activat un helicòpter per evacuar-lo amb la seva llitera i apropar-lo a l'hospital.

Com relaten els Bombers de la Generalitat, el ferit es trobava a la segona reunió de la via, fins on s'han desplaçat els professionals del GRAE i el metge del SEM. L'escalador ha estat extret amb l'helicòpter i, de seguida, l'han traslladat a l'heliport de Berga. Des d'allà, una ambulància l'ha portat a l'hospital.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
  3. L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
  4. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
  5. Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
  6. Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
  7. Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
  8. El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'

Rescaten en helicòpter un escalador accidentat a la paret del Devessó, a la Nou de Berguedà

Rescaten en helicòpter un escalador accidentat a la paret del Devessó, a la Nou de Berguedà

Es multiplica per tres la detecció de persones amb idees suïcides, a les comarques centrals

Es multiplica per tres la detecció de persones amb idees suïcides, a les comarques centrals

Protecció Civil estrena una exposició sobre els riscos i les emergències a l'Abadia de Montserrat

Protecció Civil estrena una exposició sobre els riscos i les emergències a l'Abadia de Montserrat

Tres detinguts per robatoris en supermercats de Solsona i Berga: els enxampen després que se'ls encalli el carro en fugir

Tres detinguts per robatoris en supermercats de Solsona i Berga: els enxampen després que se'ls encalli el carro en fugir

Un exvicepresident del Barça nega davant del jutge que autoritzés comissions pel fitxatge de Malcom

Un exvicepresident del Barça nega davant del jutge que autoritzés comissions pel fitxatge de Malcom

Unanimitat al ple de Berga per reclamar busos directes i més freqüències entre la capital del Berguedà i Barcelona

Unanimitat al ple de Berga per reclamar busos directes i més freqüències entre la capital del Berguedà i Barcelona

Hisenda obre la porta a noves deduccions en l’IRPF per cancel·lar la hipoteca després de vendre una vivenda comprada abans del 2013

Hisenda obre la porta a noves deduccions en l’IRPF per cancel·lar la hipoteca després de vendre una vivenda comprada abans del 2013

Pirineu365: la nova imatge de les sis estacions d'esquí i muntanya de la Generalitat per gaudir de la muntanya tot l'any

Pirineu365: la nova imatge de les sis estacions d'esquí i muntanya de la Generalitat per gaudir de la muntanya tot l'any
Tracking Pixel Contents