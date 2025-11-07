Unanimitat al ple de Berga per reclamar busos directes i més freqüències entre la capital del Berguedà i Barcelona
Tots els grups municipals donen suport a la moció d’usuaris del transport públic que reivindiquen un servei més ràpid i eficient
Usuaris habituals del bus entre Berga i Barcelona van presentar una moció al ple de dijous a l’Ajuntament de Berga per reclamar millores d'un servei que qualifiquen de "precari i insuficient". La iniciativa s’ha tramitat sota el paraigua de l’ACEB (Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà), que dona suport a la petició. La moció denuncia que l’únic mitjà de transport públic disponible entre les dues ciutats és l'autobús i que presenta greus deficiències de freqüència i temps de trajecte.
Segons exposen els signants, en dies laborables només hi ha cinc busos de baixada entre les 6 h i les 9 h del matí, i dos de tornada entre les 14 h i les 17 h, la qual cosa deixa molts viatgers sense places garantides en hores punta. A més, lamenten que no existeixi cap autobús directe en hora punta, fet que allarga el trajecte fins a més de dues hores per trajecte, enfront de l’hora i quart aproximada del vehicle privat.
Els usuaris comparen aquesta situació amb altres municipis de mida similar —com Corbera de Llobregat, Caldes de Montbui o Vic— que disposen de connexions molt més freqüents i ràpides, sigui amb tren o amb línies d’autobús exprés.
Davant d’aquesta realitat, la moció demana a l’Ajuntament de Berga que aprovi tres acords principals. Un és reclamar a la Generalitat la creació de busos directes Exprés Berga-Barcelona-Berga, sense parades intermèdies, especialment en hores punta. L'altre, millorar la freqüència del servei, garantint com a mínim busos directes a les 6 h, 6.30 h i 7 h (direcció Barcelona), i a les 15 h, 16 h i 17 h (direcció Berga). I, per últim, mantenir les parades actuals dins de Barcelona —Bonanova, Francesc Macià i Gran Via a la baixada, i passeig de Gràcia i Bonanova a la pujada— per facilitar la mobilitat dels usuaris.
Els impulsors de la moció alerten que l’actual situació fa inviable el transport públic com a alternativa real al vehicle privat, i que això limita les oportunitats laborals, acadèmiques i de mobilitat dels berguedans que es desplacen diàriament a Barcelona. La proposta es debatrà al ple d'aquest vespre a l'Ajuntament de Berga (19.30 h) amb l’objectiu que el consistori traslladi formalment la demanda a la Generalitat.
Moció aprovada per unanimitat
La moció, que va llegir Cristina Arnau com a portaveu dels usuaris afectats, es va aprovar per unanimitat. Tots els grups de l'Ajuntament de Berga, govern (CUP i ERC) i oposició (Junts, PSC i BeGI), hi van votar a favor.
El regidor d’ERC, Moisès Masanas, va defensar la proposta com una "reivindicació de justícia". Va destacar que l’augment d’usuaris del transport públic és "fruit d’una feina ben feta a la comarca", però va advertir que "cal augmentar línies de bus i horaris". Masanas va lamentar el "dèficit important en mobilitat que patim des de fa anys" i va subratllar la necessitat de ser insistents, "perquè se’ns tracta molt més malament que a altres territoris", una situació que "afecta qüestions vitals i ens fa perdre talent".
Des del grup de Berga Grup Independent (BeGI), Judit Vinyes va remarcar que la demanda "no és només per Berga, sinó per tota la comarca". Va recordar que "un bus exprés ja hauria d’estar funcionant i no s’entén que no sigui així, com tenen la resta de capitals". Vinyes va expressar l’esperança que "aquesta moció tingui recorregut i la Generalitat acabi responent a la demanda", lamentant que "no hem avançat respecte d’anys enrere i això no ens dona oportunitats com a comarca".
El portaveu del PSC, Abel Garcia, va fer memòria de les iniciatives històriques sobre la qüestió i va assegurar que "portem molts anys de governs i com a comarca s’havien fet passos importants". Garcia va recordar una moció anterior del seu partit "on ja es reclamaven millores per tenir els mateixos drets sent d’un territori que d’un altre" i va posar en valor "la integració tarifària, que s’ha aconseguit". Va apuntar que "fa anys que les línies existents no són suficients" i que "altres comarques, tot i tenir tren, disposen de més servei de bus directe fins a Barcelona".
Per part de Junts, Ramon Caballé va expressar "suport total a la moció". Va destacar que "passar-se cinc hores al bus Berga-Barcelona, entre anada i tornada, no hauria de ser de cap manera, igual com quedar-se gent a terra a passeig de Gràcia perquè l'autobús va ple". Caballés va recordar que el seu grup ha "presentat una proposta de resolució al Parlament signada per tots els grups amb representació a l’Ajuntament de Berga”.
Finalment, el regidor de la CUP Aleix Serra va dir que "la política és com gastem els diners o com els prioritzem”. Va recordar la implantació de la bonificació a l'autopista de Manresa-Sant Vicenç, "una mesura popular però no gaire sostenible, perquè promociona el transport privat". I va reivindicar " que la incorporació d'uns busos Berga-Barcelona no té res a veure amb el cost de l'alliberament del peatge". Va concloure que "hem de reivindicar que es canviïn les prioritats i s’aposti pel transport públic".
