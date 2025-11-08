L'actor i cantant Dani Anglès i el director musical Sergi Cuenca defensen a Puig-reig que "la força de la paraula, la música i l’emoció són eines de comunicació universal"
El Fòrum 10 Comunicació 2025 arrenca arranca amb un debat sobre virtuts i riscos de la intel·ligència artificial als mitjans
Regió7
La Sala de Puig-reig es va omplir aquest divendres en la inauguració del Fòrum 10 Comunicació 2025, que enguany celebra la seva 34a edició sota el títol “Del relat humà a la intel·ligència artificial”. La periodista Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, va ser l'encarregada d'obrir les diferents el cicle d'enguany. L'acte va ser conduït, com és habitual, per Josep Genescà, ànima del cicle.
Com a periodista, Laura Pinyol va reflexionar sobre el paper de la intel·ligència artificial en els mitjans de comunicació, destacant que “després dels grans canvis que ha portat la digitalització, ara la IA apareix com una gran amenaça per al periodisme —i per a moltes altres coses—, però també pot ser la seva gran aliada”. Pinyol va subratllar que “és cert que pot generar notícies falses, però també pot ajudar a desemmascarar-les si s’utilitza amb criteri i responsabilitat”.
L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, va valorar la trajectòria del Fòrum10 com “un espai que enriqueix la cultura i el coneixement del poble”, i va remarcar que “la intel·ligència artificial arriba a una velocitat vertiginosa, i no és només una eina, sinó una nova manera de comunicar, crear, entendre, transformar i fins i tot sentir”.
El primer debat, dedicat als musicals com a llenguatge de comunicació, va comptar amb el director de musicals de Puig-reig, Sergi Cuenca, i amb el cantant, actor i director tearals, Daniel Anglès, dues figures de referència del teatre musical català, que van compartir la seva visió sobre la força de la paraula, la música i l’emoció com a formes de comunicació universal.
La vetllada va culminar amb un reconeixement a Jaume Serra, tècnic de Ràdio Puig-reig, per la seva col·laboració i compromís amb el Fòrum10 al llarg dels anys. L’acte es va tancar amb una interpretació emocionant de Sergi Cuenca al piano i Daniel Anglès al cant, que van posar un punt final ple de sensibilitat i talent.
El Fòrum 10 continuarà amb noves sessions els dies 15, 21 i 28 de novembre, dedicades al periodisme, els documentals i la intel·ligència artificial.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges