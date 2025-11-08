Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
Havia estat impulsor de diferents iniciatives en el món de la cultura a Puig-reig i havia rebut diversos reconeixements per la seva obra
Josep Genescà
Puig-reig ha perdut aquest divendres Ramon Subirana Riu, fotògraf professional molt estimat i reconegut per la seva creativitat. Ha mort sobtadament a 66 anys. Era un dels grans impulsors de la fotografia al municipi i al conjunt del Berguedà, primer des de l’àmbit professional i, més tard, un cop jubilat, com a membre actiu i entusiasta del grup fotogràfic local.
Havia nascut a Viver i Serrateix. Els seus pares, Josep i Maria, es van traslladar a Puig-reig, on Ramon Subirana va començar a treballar, a Cal Prat. Més endavant va deixar aquesta feina per obrir el seu propi negoci, l’estudi fotogràfic que va esdevenir un punt de referència per a molts aficionats i professionals de la comarca.
Apassionat i perfeccionista, va ser creador i impulsor de nombroses iniciatives i concursos, i va obtenir premis en molts certàmens on participava. La seva manera de viure la fotografia, amb entusiasme i generositat, va encomanar aquesta passió a moltes persones.
Amb la seva esposa, Maria Carme Garcia Romera, va establir una gran complicitat professional i d'implicació en la vida cultural del poble. Subirana havia estat avi en els darrers anys i sovint expressava la seva alegria pel net, Lluc Prat Subirana, i per la seva filla l’Eva.
La vetlla té lloc aquest dissabte a la tarda al tanatori de Cal Marçal. L’enterrament es fa diumenge, a les 12 h del migdia, a l’església parroquial de Puig-reig.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- L'infermer Jorge Àngel explica quina és la manera correcta de descongelar els aliments: 'No ho facis mai a temperatura ambient
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges