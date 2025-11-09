Els botiguers de Puig-reig celebren la recuperació del diumenge de la Fira de Sant Martí
La bona afluència d'assistents demostra que el format de dos dies de la fira és la millor fórmula pels botiguers i comerciants
La Fira de Sant Martí de Puig-reig ha recuperat enguany el seu format tradicional de dos dies i els botiguers ho han celebrat. Després que l'any passat es condensés només en el dissabte, en aquesta edició s'ha optat per allargar-la de nou. El bon temps, la trobada gegantera i els diferents concerts musicals arreu dels carrers Llobregat i Major han fet que aquest diumenge hagi lluït per la bona afluència d'assistents, que han gaudit de l'ampli ventall de parades desplegades per les mateixes botigues del municipi, així com de l'ambient de les terrasses de bars i restaurants.
«M'agrada que hi hagi fira durant tot el cap de setmana. El diumenge ens ve molta gent que el dissabte no pot, sigui perquè tenen un negoci o perquè treballen», manifesta Cinta Santasusagna, responsable de La Sabateria. Per a ella, la recuperació dels dos dies ha estat tot un encert, ja que «el matí de diumenge és essencial per als botiguers». A més, coincideix amb la tradicional trobada gegantera, un dels actes que reuneix més persones. I tant és així que, després del seu pas pels carrers on s'emmarca la fira, les seves parades s'han començat a omplir.
Com ella, el responsable de la botiga Esports Pujol, Ton Pujol, també ha manifestat el seu optimisme amb el retorn al model tradicional de la fira. «L'any passat, quan ens van dir que només es faria el dissabte em vaig enfadar; el diumenge és el dia que ve més gent», assegura. I la prova n'és que avui hi havia molt ambient al centre de Puig-reig. «Està fent bo i la gent està sortit, en aquest sentit estem contents. Una altra cosa és que comprin, això costa més», comparteix.
Els botiguers, a més, treuen pit de la gran capacitat de convocatòria de la fira. Com detallen, no només atrau veïns de municipi, sinó que també ho fa a visitants de poblacions de la vora que solen repetir any rere any.
Propostes per donar vida a la fira
En aquesta edició, s'ha optat per dinamitzar els bars i restaurants locals amb la iniciativa Vermut Sant Martini, una proposta que ha portat quatre concerts musicals als carrers Llobregat i Major. Els grups que han desplegat el seu talent durant el migdia d'aquest diumenge han estat Aquell Parell, Dues Solistes i Moi i Toti. Tant els visitants de la fira com aquells que es trobaven en terrasses de bars i restaurants de la zona han agraït les seves actuacions, que han potenciat el bon ambient.
Aquells que han aprofitat per rondar pel municipi, de segur que s'hauran topat amb algun artista fent córrer el pinzell per un llenç. Això és perquè aquest matí ha tingut lloc el tradicional concurs de pintura ràpida, un altre dels actes més arrelats a la fira.
Tot i que el darrer acte de la fira serà la representació de l'obra Pompeu Fabra s'escriu amb Ce Trencada, al teatre de l'Ametlla de Merola, pel qual hi ha operatiu un servei de bus llançadora des de Puig-reig, el programa també inclou diverses activitats infantils pel dilluns, 10 de novembre, com un taller de cuina i una sessió de cinema familiar. El dimarts 11, coincidint amb el festiu local de Sant Martí, hi haurà jocs gegants a la plaça de les Filadores i a la tarda se celebraran els 70 anys de la biblioteca Guillem de Berguedà amb un recorregut pels tres espais on s'ha ubicat al llarg de la seva història i la inauguració d'una exposició commemorativa.
