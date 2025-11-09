Puig-reig diu adeu al fotògraf i activista cultural Ramon Subirana
L'església s'ha omplert en el funeral que s'ha fet aquest diumenge
L'alcaldessa, Eva Serra, lamenta la mort i assegura que deixa un buit a la vida cultural: "el trobarem a faltar"
Regió7
Puig-reig ha dit l'últim adéu a Ramon Subirana Riu, fotògraf professional molt estimat, que divendres va morir de manera sobtada. Tenia 66 anys. El funeral ha tingut lloc a l'església parroquial, aprofitant la missa matinal de diumenge. El temple era ple, i segur que encara l'haurien acompanyat més veïns si no hagués coincidit amb el diumenge de la Fira de Sant Martí.
Entre els presents a l'acte, hi havia un comentari coincident: es farà estrany que no hi sigui. La mateixa alcaldessa, Eva Serra, recordava aquest diumenge que Ramon Subirana era una persona "entranyable i estimada", "es notarà la seva absència", ha afegit. Recordava l'alcaldessa que es tracta d'una persona "molt implicada en la vida cultural de Puig-reig, tenia molt talent. El trobarem a faltar". En la cerimònia de comiat, l'amic i director de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, va pujar a l'altar i va adreçar unes paraules de record, que van ser aplaudides pels assistents.
Serà una absència notòria per als qui el recordin en els grups de fotografia en què participava, al municipi, al Cquie, a nivell català i, també, en l'estatal. A més a més, Subirana havia format part de nombrosos concursos de fotografia i tenia una àmplia xarxa d'amistats.
Havia nascut a Viver i Serrateix. Els seus pares, Josep i Maria, es van traslladar a Puig-reig, on Ramon Subirana va començar a treballar, a Cal Prat. Més endavant va deixar aquesta feina per obrir el seu propi negoci, l’estudi fotogràfic que va esdevenir un punt de referència per a molts aficionats i professionals de la comarca. Era conegut com a professional, però també perquè al seu establiment emmarca fotos i pels "mols consells" de fotografia que havia donat als clients.
Apassionat i perfeccionista, va ser creador i impulsor de nombroses iniciatives i concursos, i també va obtenir premis en molts altres certàmens on participava. La seva manera de viure la fotografia, amb entusiasme i generositat, va encomanar aquesta passió a moltes persones.
